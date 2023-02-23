Adıyaman'da yıkılan 100'den fazla vatandaşın vefat ettiği 3 sitenin müteahhidi de tutuklandı

Adıyaman'da depremlerde yıkılan ve çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiği 3 sitenin müteahhidi Yasin Akbaş, İstanbul'da tutuklandı.

Yıkılan binalarla ilgili tutuklu sayısı 160'a yükseldi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'da yıkılan ve 100'den fazla vatandaşın vefat ettiği "Mavi Kent Yapı", "Bahçeşehir 1" ile "Bahçeşehir 2" sitelerinin müteahhidi Akbaş'ı İstanbul'da gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Akbaş, adli makamlarca tutuklandı. AA

Okunma Sayısı: 215

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.