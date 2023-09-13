Adıyaman hâlâ normale dönemedi

Adıyaman’da depremden sonra geçen 7 aya rağmen hayat normale dönmedi. Hasarlı binalar yıkılmayı, konteynerde kalanlar evlere yerleşmeyi bekliyor. İçme suyuna erişim de büyük bir sorun.

7 ay sonra gelinen noktadan memnun olmadığını söyleyen Saadet Partisi Adıyaman İl Başkanı Haşim Asnuk rahatsızlıklarını şöyle anlattı: “Büyük depremin ardından 7 ay geçmesine rağmen Adıyaman’da yaşanan kaos ve belirsizlikler devam ediyor. Ağır hasarlı binaların yıkılması sırasında herhangi bir önlem alınmaması, binaların önünde şeritlerin bulunmaması, bakanlığın ve valiliğin açıklamasına rağmen birçok binanın yıkımdan yerinde ayrıştırmanın devam etmesi başlıca sorunlar.” Depremzede Celal Baytekin büyük bir felaket yaşadıklarını ancak halen normale dönemediklerini söyledi. Baytekin “Şu an zorlanarak kendi ayaklarımız üzerinde durmaya çalışıyoruz” dedi. Gazete Duvar’ın haberine göre, Adıyaman’da esnaflık yapan bir depremzede ise, “Her tarafta o toprak içerisinde, pahalılık almış başını gidiyor. Devlet yardımı geliyor ama yeterli değil. Birçok yere ulaşmıyor ulaşsa da adaletli bir şekilde dağıtılmadığına inanıyoruz” dedi. Haber Merkezi

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