Adıyaman unutulmuş

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Kahramanmaraş merkezli ilk depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı’nın yaptığı duyuru ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün ilgili birimlere gönderdiği yazıda depremden etkilenen iller sıralanırken Adıyaman’a yer verilmediğini söyledi.

Tutdere, “Eğer arama-kurtarma zamanında olsaydı, yeterli ekipman olsaydı belki can kaybı bu kadar olmayacaktı. Belki de çoğu yurttaşımızı kurtarmış olacaktık ve onlar bugün yanımızda olacaktı. Bu eksikliği yapanlar ve ihmali olanların hepsinin takipçisi olacağız. Adıyaman halkı, bu ihmali yapanları asla unutmayacak” dedi. Adıyaman/Ankara - Anka

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