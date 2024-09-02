Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen ve 20 Temmuz’da başlayan adli tatil sona erdi. 2024-2025 adli yılı bugün başlıyor.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği’nin genelgesiyle 20 Temmuz’da başlayan adli tatil boyunca, adliyelerde görev yapan nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara baktı. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verildi. Yüksek yargı organları Danıştay ve Yargıtayda da bu süreçte nöbetçi heyetler görev yaptı. Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamında yer almadı. Yeni adli yıl, bugün Yargıtayda düzenlenecek törenle başlıyor. Yeni adli yılın başlamasının ardından kamuoyunca önemli görülen davaların görülmesine devam edilecek. Haber Merkezi Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 109

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.