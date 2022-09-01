Adli yıl açılışı yapıldı

Sakarya, Kocaeli, Zonguldak ve Karabük’te, 2022-2023 adli yılı açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi’nde (BAM) düzenlenen törende konuşan Sakarya BAM Başkanı Nuri Koçer, adalet denilince akla ilk gelenin Hazreti Ömer’in (rh) “Adalet mülkün temelidir.” sözü olduğunu ifade etti. Hangi ortamda ve sebeple olursa olsun adaletten ayrılmamanın esas olduğunu vurgulayan Koçer, “Adalet bağımsız olmayı da gerektirir. Kişilerin, kurumların adaletli olabilmesi için bağımsız hareket etmesi gerekmektedir. Din, dil, ırk, renk, sosyal ve ekonomik durum ayrımı yapmaksızın bağımsız olarak adalet ve hakkaniyetin yerine getirilmesine hizmet etmemiz temennisiyle öncelikle bölgemiz, daha sonra tüm ülkemize özgürlük, adalet, insan hakları, demokrasi, barış ve esenlik içinde bir adli yıl olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu. AA

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