“Adliyedeki rüşvet”e bir erişim engeli daha

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın HSK’ya gönderdiği ve “adliyedeki rüşvet” iddialarını içeren dilekçesinde adı geçen İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, Uçar’ın dilekçesinde sık sık işaret edilen İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği’nden, adının geçtiği 172 haber linkine erişim engeli kararı verilmesini istedi, mahkeme erişim engeli kararı aldı.

Hakimliğin, engellediği haberler arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun iki gün önce grup toplantısında yaptığı konu ile ilgili açıklamaları da yer aldı. Haber Merkezi

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