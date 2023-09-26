Adres bildirim tarihi ertelenmeli

İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, 31 Mart 2024’teki yerel seçimlerde bulundukları şehirde oy kullanmak isteyen seçmenlerin adres bildirimi süresiyle ilgili açıklama yaptı.

Açıkel, “Yerel seçim öncesinde adres değişikliği yapmış olan seçmenler, bulundukları adreste oy kullanabilmeleri için seçimin başlangıç tarihi olan 1 Ocak 2024’ten üç ay önce, yani 1 Ekim 2023 tarihine kadar adres bildirimlerini yapmak zorunda. Bu takvim sıkışıklığı, kalacak yer bulamayan öğrenciler ile birlikte; henüz kalacakları şehirlere gelmeyen öğrencileri de mağdur etmektedir (...) Bu nedenle, adres bildirimi için son tarih olan 1 Ekim 2023 tarihinin ertelenmesi gerekmektedir. Aksi halde yüzbinlerce öğrenci yerel seçimde oy kullanamayacaktır” dedi. Ankara - Anka

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