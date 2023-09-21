Adres bildiriminde son gün 1 Ekim

Yerel seçimler yaklaşırken CHP, seçmenlere uyarılarda bulundu.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP’li tüm belediyelere gönderilen yazıyla 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimlerde oy kullanacak vatandaşların adres değişikliği yapabilmeleri için son tarihin 1 Ekim olduğunun bütün belediyeler tarafından vatandaşlara duyurulacağını bildirdi. Akın, yerel seçimlerde yurttaşların yaşadıkları yerde oy kullanabilmesi için adresini bildirmesi gerektiğini hatırlatarak 6 Şubat’ta meydana gelen depremden etkilenen 11 şehirde yaşayan milyonlarca vatandaşın başka kentlere yerleşmek zorunda kaldığına dikkat çekti. Bu kapsamda başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanına yerleşen pek çok vatandaşın adres bildirimi yapmamış olabileceğine işaret etti. Ankara - Anka

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