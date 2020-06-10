"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 HAZİRAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Adrese teslim uyarılar

10 Haziran 2020, Çarşamba 00:01
AYM BAŞKANI ARSLAN: “HUKUKSUZ DEVLET, YAŞAM DESTEK ÜNİTESİNE BAĞLI HASTA GİBİDİR. TARAFSIZ-BAĞIMSIZ YARGI, HAKKANİYETE UYGUN YARGILAMA VE ÂDİL YARGI KARARLARININ İCRASI ŞARTTIR.”

Adalet temelli çoğulculuk

“Irkçılık ve yabancı düşmanlığı insanlığın geleceği açısından kovid-19 salgınından daha tehlikelidir. Bu marazî zihniyetin panzehiri insanı ‘eşref-i mahlûkat' olarak gören, adalet temelli çoğulcu anlayıştır.”

Kimse yargıya emir veremez

“Anayasanın 138. maddesine göre, hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz.”

Âdil yargılanma hakkı

“AYM’nİn ihlal kararlarının yarıdan fazlası âdil yargılanma hakkına ilişkindir. Bu hak yüzde 52.1 oranında ihlal ediliyor. Bu da âdil yargılanmayla ilgili önemli bir mesele olduğunu, çözülmesi gerektiğini söylüyor.”

Hakkaniyete uygun kararlar

“Adalet, bağımsız ve tarafsız yargı tarafından verilen hakkaniyete uygun kararların hakkıyla icrasını gerektirir. Adalet, hâkimlerin adalet terazisinde tartarak verdikleri kararların icrasını zorunlu kılar.”

 

***

Adrese teslim uyarılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı törende konuşan AYM Başkanı Zühtü Arslan, adaletin, bağımsız ve tarafsız yargı tarafından verilen hakkaniyete uygun kararların hakkıyla icrasını gerektirdiğini vurguladı.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törende konuştu.

Anayasa Mahkemesinin çok sayıda kararında demokrasileri, “temel hak ve özgürlüklerin en geniş ölçüde sağlanıp güvence altına alındığı rejimler” olarak tanımladığının altını çizen Arslan, temel hakların korunmasının hukukî olduğu kadar aynı zamanda ahlâkî bir mesele olduğunu belirtti. Irkçılık ve yabancı düşmanlığını, “insanlığın geleceği açısından Kovid-19 salgınından daha tehlikeli” olarak nitelendiren Arslan, konuşmasına şöyle devam etti: “Sınırlarına dayanan mültecileri ülkeye almamak için gerektiğinde öldüren hatta onları koronavirüsün sebebi olarak görüp şeytanlaştıran bir anlayışla erdemli toplum oluşamaz. Aynı şekilde renginden ya da inancından dolayı bir insana nefes alma hakkı tanımayan yaklaşımla da erdemli evrensel toplum inşa edilemez. Bu marazi zihniyetin panzehiri insanı ‘eşref-i mahlûkat’ olarak gören, adalet temelli çoğulcu anlayıştır. Anayasa Mahkemesinin bir kararında vurguladığı gibi çoğulcu toplumda devletin farklılıkları ve farklı olanları tehditler karşısında koruma yükümlülüğü bulunmaktadır.”

Hiçbir merci hâkimlere telkinde bulunamaz

Zühtü Arslan, bir elinde terazi, diğerinde kılıç olan gözleri kapalı adalet figürünün, adaletin üç unsurunu sembolize ettiğini, bu unsurların, tarafsız ve bağımsız yargı, hakkaniyete uygun yargılama ve yargı kararlarının uygulanması olduğunu anlattı. “Evvelâ adaletin gözü bağlıdır, tarafların kim olduğuna bakmaksızın onlara eşit muamelede bulunur” ifadesini kullanan Arslan, yargının ve hakimin tarafsızlığının öncelikle bağımsızlığı gerektirdiğini vurguladı. Arslan, Anayasa’nın 138. maddesine göre, hiçbir organ, makam, merci veya kişinin, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremeyeceğini, genelge gönderemeyeceğini, tavsiye ve telkinde bulunamayacağını bildirdi. Adaletin diğer sembolü olan terazi sayesinde de uyuşmazlıkların hakkaniyete uygun olarak çözüme bağlanacağını ve kamu düzeni sağlanacağını dile getiren Arslan, adaleti sağlayan hukuk düzeninin, toplum ve devlet bakımından rahmet olduğuna işaret etti. Zühtü Arslan, “Hukuksuz kalan devlet, yaşam destek ünitesine bağlı bir hasta gibidir” değerlendirmesinde bulundu. 

Âdil yargılanma hakkı ihlal ediliyor

Adaletin, hakimlerin adalet terazisinde tartarak verdikleri kararların uygulanmasını zorunlu kıldığının altını çizen Arslan, mahkemeye erişim hakkının en önemli unsurlarından birinin yargı kararlarının etkili şekilde yerine getirilmesi olduğunu söyledi. Arslan, adaletin, bağımsız ve tarafsız yargı tarafından verilen hakkaniyete uygun kararların hakkıyla icrasını gerektirdiğini vurguladı. Adaletin üç unsurunun hayata geçirilmesiyle âdil yargılanma hakkıyla birçok sorunun ortadan kalkacağına değinen Arslan, “Anayasa Mahkemesi’nin verdiği ihlal kararlarının yarıdan fazlası âdil yargılanma hakkına ilişkindir, yüzde 52,1 oranında âdil yargılanma hakkının ihlal edildiğini görüyoruz. Bu da âdil yargılanmayla ilgili önemli mesele olduğunu, bu meselenin çözülmesi gerektiğini söylüyor” diye konuştu. Anayasa Mahkemesinin görevinin, temel hak ve hürriyetleri korumak olduğuna dikkati çeken Arslan, Yüksek Mahkeme’nin, norm denetiminde ve ferdî başvuruda bir yandan artan iş yüküyle mücadele ettiğini diğer yandan da hak eksenli kararlar verdiğini belirtti.

AA

Okunma Sayısı: 1435
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Adrese teslim uyarılar

    Son 24 saatte dünya genelinde neler yaşandı?

    Sayıştay'a 5 yeni üye seçildi

    İYİ Parti'nin Ayasofya ibadete açılsın önerisini AKP reddetti... Akşener'den ilk yorum...

    Normalleşme vatandaşın elinde

    Yapboz sistemi

    280 bin üniversite öğrencisine haciz

    Koca: Virüsün etkisinin zayıfladığını gösteren bilimsel bir veri yok

    Anne-babaların internet endişesi

    65 yaş ve üstü vatandaşlar her gün dışarı çıkabilecek

    Kovid-19 salgınının merkezi ABD'de son durum?

    Hac bu sene sembolik olacak

    Hindistan'da en yüksek günlük vaka gözlemlendi

    İdlib'de 1 günde 5800 sivil yerinden edildi

    İsrail, Filistinli bir aileyi daha evsiz bıraktı

    8 dakika 46 saniye diz çöktüler

    Har vurulup harman savruluyor

    Çözemediği için konuşturmuyor

    Şehit Aybüke öğretmen dualarla yad ediliyor...

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Adrese teslim uyarılar
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Toplum huzur istiyor
    Ali FERŞADOĞLU

    Başka musîbetler gelir!
    Cevher İLHAN

    Yine “kirli siyasî tertipler”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hırsızlık ve istihdam politikaları
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    İstibdat başka kapıya!
    Şükrü BULUT

    Amerika’da neler oluyor?
    Süleyman KÖSMENE

    Peygamberimizin (asm) ümmî oluşu ne demektir?
    Ahmet BATTAL

    Yeni anayasa şart

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.