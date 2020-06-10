AYM BAŞKANI ARSLAN: “HUKUKSUZ DEVLET, YAŞAM DESTEK ÜNİTESİNE BAĞLI HASTA GİBİDİR. TARAFSIZ-BAĞIMSIZ YARGI, HAKKANİYETE UYGUN YARGILAMA VE ÂDİL YARGI KARARLARININ İCRASI ŞARTTIR.”

Adalet temelli çoğulculuk

“Irkçılık ve yabancı düşmanlığı insanlığın geleceği açısından kovid-19 salgınından daha tehlikelidir. Bu marazî zihniyetin panzehiri insanı ‘eşref-i mahlûkat' olarak gören, adalet temelli çoğulcu anlayıştır.”

Kimse yargıya emir veremez

“Anayasanın 138. maddesine göre, hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz.”

Âdil yargılanma hakkı

“AYM’nİn ihlal kararlarının yarıdan fazlası âdil yargılanma hakkına ilişkindir. Bu hak yüzde 52.1 oranında ihlal ediliyor. Bu da âdil yargılanmayla ilgili önemli bir mesele olduğunu, çözülmesi gerektiğini söylüyor.”

Hakkaniyete uygun kararlar

“Adalet, bağımsız ve tarafsız yargı tarafından verilen hakkaniyete uygun kararların hakkıyla icrasını gerektirir. Adalet, hâkimlerin adalet terazisinde tartarak verdikleri kararların icrasını zorunlu kılar.”

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Adrese teslim uyarılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı törende konuşan AYM Başkanı Zühtü Arslan, adaletin, bağımsız ve tarafsız yargı tarafından verilen hakkaniyete uygun kararların hakkıyla icrasını gerektirdiğini vurguladı.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törende konuştu.

Anayasa Mahkemesinin çok sayıda kararında demokrasileri, “temel hak ve özgürlüklerin en geniş ölçüde sağlanıp güvence altına alındığı rejimler” olarak tanımladığının altını çizen Arslan, temel hakların korunmasının hukukî olduğu kadar aynı zamanda ahlâkî bir mesele olduğunu belirtti. Irkçılık ve yabancı düşmanlığını, “insanlığın geleceği açısından Kovid-19 salgınından daha tehlikeli” olarak nitelendiren Arslan, konuşmasına şöyle devam etti: “Sınırlarına dayanan mültecileri ülkeye almamak için gerektiğinde öldüren hatta onları koronavirüsün sebebi olarak görüp şeytanlaştıran bir anlayışla erdemli toplum oluşamaz. Aynı şekilde renginden ya da inancından dolayı bir insana nefes alma hakkı tanımayan yaklaşımla da erdemli evrensel toplum inşa edilemez. Bu marazi zihniyetin panzehiri insanı ‘eşref-i mahlûkat’ olarak gören, adalet temelli çoğulcu anlayıştır. Anayasa Mahkemesinin bir kararında vurguladığı gibi çoğulcu toplumda devletin farklılıkları ve farklı olanları tehditler karşısında koruma yükümlülüğü bulunmaktadır.”

Hiçbir merci hâkimlere telkinde bulunamaz

Zühtü Arslan, bir elinde terazi, diğerinde kılıç olan gözleri kapalı adalet figürünün, adaletin üç unsurunu sembolize ettiğini, bu unsurların, tarafsız ve bağımsız yargı, hakkaniyete uygun yargılama ve yargı kararlarının uygulanması olduğunu anlattı. “Evvelâ adaletin gözü bağlıdır, tarafların kim olduğuna bakmaksızın onlara eşit muamelede bulunur” ifadesini kullanan Arslan, yargının ve hakimin tarafsızlığının öncelikle bağımsızlığı gerektirdiğini vurguladı. Arslan, Anayasa’nın 138. maddesine göre, hiçbir organ, makam, merci veya kişinin, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremeyeceğini, genelge gönderemeyeceğini, tavsiye ve telkinde bulunamayacağını bildirdi. Adaletin diğer sembolü olan terazi sayesinde de uyuşmazlıkların hakkaniyete uygun olarak çözüme bağlanacağını ve kamu düzeni sağlanacağını dile getiren Arslan, adaleti sağlayan hukuk düzeninin, toplum ve devlet bakımından rahmet olduğuna işaret etti. Zühtü Arslan, “Hukuksuz kalan devlet, yaşam destek ünitesine bağlı bir hasta gibidir” değerlendirmesinde bulundu.

Âdil yargılanma hakkı ihlal ediliyor

Adaletin, hakimlerin adalet terazisinde tartarak verdikleri kararların uygulanmasını zorunlu kıldığının altını çizen Arslan, mahkemeye erişim hakkının en önemli unsurlarından birinin yargı kararlarının etkili şekilde yerine getirilmesi olduğunu söyledi. Arslan, adaletin, bağımsız ve tarafsız yargı tarafından verilen hakkaniyete uygun kararların hakkıyla icrasını gerektirdiğini vurguladı. Adaletin üç unsurunun hayata geçirilmesiyle âdil yargılanma hakkıyla birçok sorunun ortadan kalkacağına değinen Arslan, “Anayasa Mahkemesi’nin verdiği ihlal kararlarının yarıdan fazlası âdil yargılanma hakkına ilişkindir, yüzde 52,1 oranında âdil yargılanma hakkının ihlal edildiğini görüyoruz. Bu da âdil yargılanmayla ilgili önemli mesele olduğunu, bu meselenin çözülmesi gerektiğini söylüyor” diye konuştu. Anayasa Mahkemesinin görevinin, temel hak ve hürriyetleri korumak olduğuna dikkati çeken Arslan, Yüksek Mahkeme’nin, norm denetiminde ve ferdî başvuruda bir yandan artan iş yüküyle mücadele ettiğini diğer yandan da hak eksenli kararlar verdiğini belirtti.