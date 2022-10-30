Af beklentisi kaçak yapılaşmayı tetikledi

Seçim sürecine girilen Türkiye’de, imar affı beklentisi kaçak yapılamasının hız kazanmasına neden oldu.

Binlerce ‘Yapı Kayıt’ mağduru çözüm bekliyor

Yaklaşık bir hafta önce BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici tarafından imar affı yasa önerisi TBMM’ye sunuldu. Hali hazırda artan kaçak yapılaşmanın, yasa önerisinin kabul edilmesiyle daha da artacağı endişesi hakim. Bodrum’da imar affı beklentisi nedeniyle bazı evlerin metrekaresi büyütülürken, bazıları evler de ‘kaçak’ yoldan yapılmaya başlandı. Bodrum Belediyesi’ne gelen ihbarlara göre bölgede kaçak yapılaşma son dört ayda iki katına çıktı.

Gazete Duvar’ın haberine göre, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, kaçak yapılaşmadaki artışı ‘patlama’ olarak değerlendirdi. Bodrum’daki kaçak yapılaşmaya karşı çıkan diğer biri isim ise Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz oldu. Yılmaz, bu tür yasaların vatandaşı kaçak yapılaşmaya teşvik ettiğini söyleyerek Bodrum’un bu tür yasalara ihtiyacı olmadığını belirtti.

Haber Merkezi