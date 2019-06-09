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9 HAZİRAN 2019 PAZAR - YIL: 50

Af çalışmaları devam ediyor

09 Haziran 2019, Pazar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Doğu Akdeniz’de yaşanan kriz, 23 Haziran’da yapılacak seçimler ve af yasası ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Erdoğan af yasasıyla ilgili “Adalet Bakanlığı’mız bu çalışmaları yürütüyor, netleştiği zaman kamuoyuyla paylaşacağız.” dedi.

Doğu Akdeniz’de yaşanan krizle ilgili Kuzey Kıbrıs’ın haklarını korumakta kararlı olduklarını belirten Erdoğan, “Kuzey Kıbrıs’taki Türk soydaşlarımızın da hakları var. Bu hakları, hiç ilgisi alâkası olmayanlara yedirtmeyiz. Bizler şu anda münhasır ekonomik bölgelerde, özellikle Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimin, Türk soydaşlarımızın haklarını sonuna kadar korumakta kararlıyız” diye konuştu. 23 Haziran’da yapılacak seçimlere de değinen Erdoğan İstanbul dışına çıkan seçmenlerin seçim için geri dönmelerinin çok önemli olduğunu söyledi.

AA

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