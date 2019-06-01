Af seçimden önce gelebilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün açıkladığı Yarfı Reformu Strateji Paketi’ndeki dar kapsamlı da olsa bazı düzenlemelerin 23 Haziran öncesinde hızla Meclis’ten geçirilmesi bekleniyor.

Kulislerde, MHP’nin ‘af’ düzenlemesine karşı çıkan AKP’nin doğrudan değil ama dolaylı olarak tahliyeleri sağlayabilecek bir düzenlemeyi seçim öncesi gündeme getirebileceği kaydediliyor.

Pakette hangi düzenlemelerin yer alacağına Erdoğan’a yapılacak sunumun ardından karar verilecek.

Erdoğan ne demişti?

Esenler’de düzenlenen bir program sonrasında katılanlara teşekkür eden Erdoğan, kalabalıktan af taleplerinin dile getirilmesi üzerine, “Değerli kardeşlerim; konuyu bilmeden, konunun teferruatına hakim olmadan sizlere ayak üstü vereceğim cevap aldatıcı olur. Ben sizleri aldatamam. Ancak şu anda Adalet Bakanlığımızın bu konularla ilgili bir çalışması var. Temenni ederim ki bu çalışmada sizlerin yakınları da bunun içine dahil olur. Çünkü herkesi kusura bakmayın, herkesi serbest bırakmak gibi bir şey olmaz. Bırakılması gerekenler noktasında Adalet Bakanlığımızın çalışması var. İnşallah bu çalışma neticesinde bırakılabilecek olanları, dediğim gibi inşallah seçimlerden sonra Meclis açıldığında tekrar oralarda bunlar görüşülecek.” şeklinde konuştu.