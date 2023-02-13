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13 ŞUBAT 2023 PAZARTESİ - YIL: 53

AFAD: 31 bin 643 kişi vefat etti, bölgeden 158 bin 165 afetzede tahliye edildi

13 Şubat 2023, Pazartesi 12:00
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 10.55 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 31 bin 643 kişinin vefat ettiğini, 158 bin 165 kişinin bölgeden tahliye edildiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerin ardından 2 bin 724 artçı deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'daki can kaybı 31 bin 643 oldu. Depremden etkilenen illerden 158 bin 165 afetzede tahliye edildi.

Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, itfaiye, Tahlisiye, MEB, STK'ler ve uluslararası ekiplerden 35 bin 495 arama kurtarma personeli görev yapıyor. Diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personelinin sayısı 9 bin 793 olarak belirlendi.

AFAD, emniyet, jandarma, MSB, UMKE, ambulans ekipleri, gönüllüler, yerel güvenlik ve yerel destek ekiplerinden görevlendirilen saha personeli ile beraber bölgede görev yapan toplam personel sayısı 238 bin 459'a ulaştı.

Afet bölgelerinde 40'ın üzerinde vali, 152 mülki idare amiri, 19 AFAD üst yöneticisi ile 68 il müdürü görev yapıyor. Ayrıca, uluslararası yardımların koordinasyonu için 13 büyükelçi ve 17 Dışişleri Bakanlığı personeli bölgede görevlendirildi.

Afet bölgesine, başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör ve benzeri iş makineleri olmak üzere 12 bin 322 araç sevk edildi.

Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı 170 helikopter ve 76 uçakla bölgeye 4 bin 97 sorti yapıldı.

Depremden yoğun şekilde etkilenen 10 şehre AFAD, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Gençlik ve Spor Bakanlıkları ve Kızılay tarafından 206 bin 357 çadır ve 2 milyon 72 bin 848 battaniye sevk edildi, 155 bin 379 aile yaşam çadırının kurulumu tamamlandı.

Kızılay, AFAD, MSB, Jandarma ve sivil toplum kuruluşlarından bölgeye 334 mobil mutfak, 86 ikram aracı, 33 mobil fırın ve 252 hizmet aracı ulaştırıldı.

Afet bölgesinde 16 milyon 208 bin 638 sıcak yemek, 3 milyon 648 bin 10 çorba, 13 bin 295 bin 356 su, 18 milyon 909 bin 911 ekmek, 9 milyon 506 bin 375 ikramlık malzeme, 1 milyon 787 bin 341 içecek dağıtımı yapıldı.

Afet psikososyal destek grubu kapsamında, 4 mobil sosyal hizmet merkezi, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya'da görevlendirildi, bölgeye 2 bin 552 personel ve 384 araç gönderildi.

AA

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