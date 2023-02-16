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16 ŞUBAT 2023 PERŞEMBE - YIL: 53

AFAD: 36 bin 187 kişi vefat etti, 108 bin 68 kişi yaralandı

16 Şubat 2023, Perşembe 13:44
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 09.00 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 36 bin 187 kişinin vefat ettiğini, 108 bin 68 kişinin yaralandığını bildirdi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerin ardından 4 bin 323 artçı deprem meydana geldi.

 

Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'daki can kaybı 36 bin 187 oldu. Depremlerde 108 bin 68 kişi yaralanırken, depremden etkilenen bölgelerden 216 bin 347 afetzede tahliye edildi.

Bölgede halen AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, itfaiye, Tahlisiye, MEB, STK'ler ve uluslararası ekiplerden 29 bin 944 arama kurtarma personeli görev yapıyor.

Diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personelinin sayısı ise 11 bin 488 olarak kayıtlara geçti.

AFAD, emniyet, jandarma, MSB, UMKE, ambulans ekipleri, gönüllüler, yerel güvenlik ve yerel destek ekiplerinden görevlendirilen saha personeli ile beraber bölgede görev yapan toplam personel sayısı 253 bin 16'ya ulaştı.

Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör ve benzeri iş makineleri olmak üzere, 12 bin 513 araç sevk edildi.

Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 121 helikopter ve 75 uçak bölgeye personel ve malzeme sevkiyatı için kurulan "hava köprüsü" kapsamında 6 bin 490 sorti yapıldı.

Bölgeye, personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 24, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2 olmak üzere toplam 26 gemi görevlendirildi.

172 bin 225 çadırın kurulumu tamamlandı

Depremden yoğun şekilde etkilenen 10 şehre AFAD, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kızılay ile uluslararası ülke ve kuruluşlar tarafından 283 bin 410 çadır, 54 bin 297 konteyner ve 3 milyon 264 bin 985 battaniye sevk edildi, 172 bin 225 çadırın kurulumu tamamlandı.

Afet bölgesinde, 31 milyon 256 bin 211 sıcak yemek, 7 milyon 499 bin 136 çorba, 19 milyon 286 bin 999 su, 36 milyon 92 bin 267 ekmek, 14 milyon 477 bin 997 ikramlık malzeme ile 2 milyon 283 bin 132 içecek dağıtımı yapıldı.

Afet psikososyal destek grubu kapsamında 4 mobil sosyal hizmet merkezi, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya'da görevlendirildi. Deprem bölgesinde 332 bin 49, deprem bölgesi dışında 90 bin 795 olmak üzere 422 bin 844 kişiye psikososyal destek verildi.

AA

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