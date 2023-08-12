AFAD’a 1 milyondan fazla dava açılabilir

AFAD’ın mali raporunda, Maraş’ta meydana gelen depremler nedeniyle kendilerine 1 milyonu aşkın dava açılacağı öngörüldü.

Toplam bütçesi 8 milyar 75 milyon TL olan AFAD, yılın ilk yarısında 66 milyar 282 milyon TL harcadı. Maraş merkezli depremlerin ardından tartışmaların odağında olan AFAD, 2023’ün ilk yarısına yönelik mali verilerini açıkladı. Raporda, “Afetlere Yönelik Risk Azaltma ve Hazırlık” kaleminden yapılan toplam harcama, haziran ayı sonunda 432,8 milyon TL’ye ulaşan AFAD’a 1 milyondan fazla dava açılacağı öngörülüyor.

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