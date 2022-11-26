"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 KASIM 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

AFAD: Artçı sarsıntılar sebebiyle panik yapmayın

26 Kasım 2022, Cumartesi 15:52
AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar, Düzce'de artçı sarsıntıların 1-2 hafta daha devam edebileceğine dikkati çekerek, "Bu artçı sarsıntıların belki bir bölümü 4'ün üzerine de çıkabilir. Bu anlamda vatandaşlarımız panik yapmasınlar." dedi.

Gölyaka ilçesi Sarıdere köyünde incelemelerde bulunan AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, yaşanan deprem sonrası devletin tüm kurumlarının Düzce'ye hareket ettiğini söyledi.

O günden bugüne aşama aşama çalışmaların yapıldığını aktaran Tatar, Düzce genelinde gerekli koordinasyonun sağlandığını kaydetti.

Tatar, her bölgede ekiplerin ciddi çalışma yaptığını dile getirerek, "Hasar tespit çalışmaları büyük oranda tamamlandı, muhtemelen yarın öğle itibarıyla Düzce genelinde tamamlanmış olacak. Ortaya çıkan tabloya göre ağır, orta, az hasarlı ve hasarı olmayan binalar var. Bunlar aşama aşama düzen içinde yıkılacak. Bugün de Gölyaka'da Sarıdere köyündeki caminin yıkım çalışması devam ediyor. Bir yandan da Gölyaka, diğer ilçeler ve merkezde çatı hasarları var. Onunla ilgili de devletimiz belirli destekte bulunuyor." diye konuştu.

"Burada her şey kontrolümüz altında"

Gölyaka'da zarar tespit ve hasarla ilgili çalışmaların tamamlandığını aktaran Tatar, vatandaşlara psikososyal destek verme aşamasında olduklarını bildirdi.

Tatar, deprem sonrası sosyal medyada ve bazı platformlarda vatandaşı paniğe sevk eden açıklamalar yapıldığına dikkati çekerek, bunu anlamanın mümkün olmadığını söyledi.

Bunu her deprem sonrasında gördüklerini ifade eden Tatar, "Vatandaşlarımız devletin resmi kurumları, AFAD dışında yapılan hiçbir açıklama ve paylaşıma itibar etmesinler. Çünkü burada her şey kontrolümüz altında, çalışmalar aşama aşama düzenli yürütülüyor. Her gün birkaç kez bütün paydaşlarla, kurumlarla koordinasyon toplantıları yapılıyor. Vatandaşın eksikleri birebir tespit ediliyor. Burada herkesin birbirine yardımcı olması gerekir. Afet yönetimi takım oyunudur. Bunda kimseyi ayırt edemezsiniz." dedi.

Afetlerden sonra süreçlerin farklı farklı olduğunu dile getiren Tatar, deprem sonrası müdahale aşamasının tamamlanmış gibi gözüktüğünü söyledi.

"Bölgede bütün talepler yerine getirilmiş durumda"

Tatar, çalışmalara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Şu anda psikososyal destek, az sayıda kalan zarar ve hasar tespit çalışması devam ediyor. Bunların hepsi koordineli şekilde yürütülüyor. Artık şu aşamada tamamen iyileştirme aşamasındayız. Vatandaşlarımıza bu aşamadan sonra kira yardımı yapılacak, konteyner desteği verilecek. Bunlarla ilgili devletimizin tüm birimleri büyük koordinasyon içerisinde.

Şu anda artık hayat normale döndü. Baktığınızda Gölyaka'da ve diğer ilçelerimizde vatandaşlarımız sabah kalktığında işine gidiyor, okullar sanıyorum önümüzdeki haftadan itibaren açılmaya başlayacak. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığımız gerekli duyuruyu yapacaktır. O açıdan burada her şey aşama aşama düzenli şekilde yürüyor."

"Artçı sarsıntılar bu tür depremlerden sonra olağan"

Kentte şu ana kadar 280'in üzerinde artçı sarsıntı meydana geldiğini aktaran Tatar, bunların sadece 2'sinin 4 ve üzeri büyüklükte olduğunu kaydetti.

Genel Müdür Tatar, depremzedelere şu uyarılarda bulundu:

"Bu artçı sarsıntılar önümüzdeki 1-2 hafta daha devam edebilir. Yani 300'ün üzerinde bir artçı sarsıntı bu ana şok sonrasında meydana gelebilir. Bu artçı sarsıntıların belki bir bölümü 4'ün üzerine de çıkabilir. Bu anlamda da vatandaşlarımız panik yapmasınlar. Bunlar bu tür depremlerden sonra olağan. Onun 1 derece altı büyüklüğe kadar artçı sarsıntı görmek mümkün olabiliyor."

AA

Okunma Sayısı: 228
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ekonomi milli güvenlik meselesi oldu

    Gazeteciden esirgenen kart, memurlara dağıtılıyor

    Yerli ilaç sanayisi desteklenmeli

    Kuveyt'te ilk kez kolera vakası gözlemlendi

    Adaletsizliğin çözümü profesyonel ordu

    "Bu hafta da diğer günlerde olduğu gibi kilit görevimiz enerjidir''

    Bartın'daki servis yolunun bir bölümü yıkıldı

    AFAD: Artçı sarsıntılar sebebiyle panik yapmayın

    'Düzce'de 181 yapı ağır hasarlı'

    Pençe-Kılıç Harekatı'ndaki askerlere elma götürüyor

    Kış lastiği uygulaması başlıyor

    81 yaşındaki Şükriye Acar depremde yaşadıklarını anlattı

    Kerkük'teki selde 2 çocuk vefat etti

    Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız, Pençe-Kilit bölgesinde şehit oldu

    Seçime ayarlı ÖSYM hatası

    Depremde sokaklar evlerden daha güvenli olmayacak

    Konya'da bir barınaktaki korkunç iddialara ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

    Sürücülere "kış lastiği" uyarısı

    100 milyar dolar kaybetti

    Deprem paraları nereye harcandı?

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Mehmetçik seçim hesaplarına alet edilemez
    Risale-i Nur'dan

    “Bir belâdan çekininiz ki, geldiği vakit zalimlere mahsus kalmaz”
    Genel

    Seçime ayarlı ÖSYM hatası
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Mevlana Halidî’den (ra) yadigâr cübbe
    Ahmet BATTAL

    Kendinizi kimin yerine koyuyorsunuz?
    Cevher İLHAN

    “Kendini inkâr” çarkları…
    Sebahattin YAŞAR

    Affolunmaz bir cinayet
    Ali HAKKOYMAZ

    Tek tip eğitim ya da at gözlüğü
    Genel

    Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız, Pençe-Kilit bölgesinde şehit oldu
    Mehmet ÇETİN

    Mehmet Eski

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.