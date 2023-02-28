Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, İzmir Milletvekili Atilla Sertel, Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ile il ve ilçe yöneticilerinden oluşan heyet, 10 ilde büyük yıkıma ve çok sayıda can kaybına neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Didim’e gelen depremzedeleri vatandaşları ziyaret etti.

Bir depremzede, CHP heyetine depremden sonra yaşadıkları sorunları anlatırken şunları söyledi: “Üçüncü gün AFAD geldi, bu da -bana göre, benim düşüncem- bölgeleri seçerek. Çok geç geldi, AFAD çok geç geldi. Gözümüzle gördük, eşit bir şekilde, hakça dağıtmak için bir çaba gösterilmedi. Komisyon onlarda; kaymakam, vali, belediye başkanı. Biz bunu gördük. Bir tarafa baktılar. Ayrımcılık bu. Ayrımcılık budur. Zavallı halkımızın gecekondularda hiç haberi olmadı” Aydın - anka

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