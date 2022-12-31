AFAD da destek verecek: Bosna Hersek - Sava Nehri'nde kaybolan 5 Türk vatandaşı aranıyor

Bosna Hersek'i Hırvatistan ile ayıran Sava Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan 5 Türk vatandaşının bulunması için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri destek veriyor.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sava Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan 5 vatandaşımızı arama çalışmalarına katılmak üzere Bosna Hersek'teyiz." ifadesine yer verildi. Nehirdeki arama çalışmaları için 2 AFAD personeli, 3 arama kurtarma aracı ve 1 botun görevlendirildiğine işaret edilen açıklamada, "AFAD bölgeye ulaşarak, arama kurtarma çalışmalarına başladı." bilgisi verildi. AA

Okunma Sayısı: 163

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.