AFAD da, Kızılay da enkaz altında kaldı

Antalya Milletvekili Hasan Subaşı: “Dünya çapındaki Kızılay holdingleşme hevesiyle, depremde enkaz altında kalan insanlarımız ve şehirlerimiz gibi AFAD ve Kızılay da enkaz altında kaldı” dedi.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı; 11 ilimizde yaşanan deprem felaketi ile ilgili TBMM’de yaptığı konuşmada sistemi eleştirerek, “Cumhurbaşkanı ‘Devleti şirket mantığıyla yönetmeliyiz, kazan-kazan düsturumuz olmalı’ dedikten sonra tek tek bütün kamu kurumlarını maalesef kaybetmeye başladık” dedi. Subaşı, bu felakette insanlarımız ve şehirlerimiz gibi AFAD ve Kızılay da enkaz altında kaldığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı sisteminde düğme yanlış iliklendi

TBMM Genel Kurulunda deprem felaketi ile ilgili konuşan Hasan Subaşı, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sırasında ilk başta, Cumhurbaşkanlığı sisteminde düğmenin yanlış iliklendiğini belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanı ‘Devleti şirket mantığıyla yönetmeliyiz, kazan-kazan düsturumuz olmalı’ dedikten sonra tek tek bütün kamu kurumlarını maalesef kaybetmeye başladık ki bunların içinde en değerlisi 1868 yılında Hilal-i Ahmer Cemiyeti olarak kurulmuş olan Kızılay’dı. Dünya çapındaki Kızılay holdingleşme hevesiyle, depremde enkaz altında kalan insanlarımız ve şehirlerimiz gibi AFAD ve Kızılay da enkaz altında kaldı maalesef” diye konuştu. Cumhurbaşkanı’nın ‘şirket mantığı ile yönetim’ gereği 13 tane şirket kurulduğunu belirten Subaşı şunları söyledi: “Yardım dernekleri ve cemiyetleri yardımı amaçlar, şirketler ise sadece kâr amacıyla yönetilir. Kızılay afet sonrası atağa geçmiş afetzedelere çadır ve elindeki malları satmaya başlamıştır çünkü amacı kârdır.”

ANKARA - RECEP GÖREN