AFAD hazır değilmiş

Avukat Gülden Sönmez, “Antakya’dan döndük. Günlerdir insanımızın her haline şahitlik ettik” diyerek açıklamalarda bulundu.

Sönmez, “Bazı tespitler paylaşacağım. Enkazlarda, sokaklarda yaşananlar, kayıpların durumu, sahipli ve sahipsiz cenaze tespit, DNA örnekleme ve adli tıp çalışmaları, defin işlemleri, savcılıkların süreçlerini gözlemleyerek/içinde bulunarak gördüm. Birkaç hususu belirtmek sorumluluğum ve boynumun borcudur. AFAD’ın en kötü senaryoya göre her bir insanı (köyde şehirde) hesap ederek iyi hazırlanması gerekir. Apaçık belli ki olması gerektiği gibi en kötü senaryoya hazırlanmamışsınız veya kötü/yanlış plan yapmışsınız. Bu kadar büyük bir afete göre arama kurtarma ekibiniz olmayabilir ama böyle bir afete göre arama kurtarma ekibi ve ekipmanı bulma planınız olmalı ve uygulanmalıydı. Depremin dördüncü gününden sonra gördük ki olabiliyormuş ama çok çok geç oldu” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi