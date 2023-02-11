AFAD'ın 3 yıl önceki raporu

AFAD’ın 2020 tarihli Kahramanmaraş İl Afet Risk Azaltma Planı’nda 6 Şubat’ta gerçekleşen depremin merkez üssü Pazarcık için “aktif deprem bölgesi” deniliyor.

2020’de hazırlanan raporda yer alan “Bölgenin çok uzun sayılabilecek bir durgunluk dönemi geçirmekte oluşu nedeniyle halk, olası bir deprem tehlikesinden habersizdir” ifadeleri 3 yıl sonra boğazların düğümlenmesi için yeterliydi. İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Hazırlama Kılavuzu ilk olarak Mayıs-Eylül 2019 döneminde, pilot il seçilen Kahramanmaraş’ta çalışıldı. Independent Türkçe’nin haberine göre, 2020 tarihli İRAP Raporu’nda ise Kahramanmaraş’ta gerçekleşebilecek tüm doğal afet ihtimallerine değinildi. Bu ihtimallerden “deprem” başlığı altında anlatılanlar ise bugünün senaryosunun üç yıl önce kaleme alınmış hali gibiydi. Haber Merkezi

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