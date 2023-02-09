AFAD'ın Kilis'teki arama kurtarma çalışmaları da tamamlandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Şanlıurfa'nın ardından Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kilis'teki arama kurtarma çalışmalarını tamamladı.

AFAD'dan Kilis'teki çalışmalara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Ekiplerimiz, Kilis'te arama kurtarma çalışmalarını tamamlamıştır. Kilis'teki arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle çalışmaların devam ettiği diğer illere sevk edilmiştir." bilgisi paylaşıldı. AFAD'ın Şanlıurfa'daki arama kurtarma çalışmalarının da tamamlandığı açıklanmıştı. AA

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