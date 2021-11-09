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9 KASIM 2021 SALI - YIL: 52

AFAD: Konya'da 55 bina hasar gördü

09 Kasım 2021, Salı 12:59
Konya İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, dün gece kentte yaşanan deprem sonrası 55 binanın hasar gördüğünü duyurdu.

5,1 büyüklüğündeki depremle sarsılan Konya'da son durum?

 

Merkezüssü Konya Meram Kızılören Mahallesi olan dün gece saat 20.43'te 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgede başlatılan hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

 

Konuya ilişkin AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Konya Afet Müdahale Planı'nın depremin ilk dakikasında çalışmalarına başladığı ifade edilerek, toplam 248 araç, 249 ekip ve 679 kişinin sahada çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından oluşan hasarın boyutunu belirlemek ve hasar tespit çalışmalarını yerinde yürütmek üzere ekipler ihbar gelen yerlere görevlendirildi ve yapılan saha taraması sonucu, 2 adet yıkık bina, 1 adet acil yıkılacak bina, 9 adet ağır hasarlı bina, 43 adet az hasarlı bina tespit edildi." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan doğalgaz ve enerji hatlarında herhangi bir sıkıntıya rastlanmazken, Tepekent, Kızılören, Sefaköy, Küçükmuhsine, Akpınar mahallelerinde eğitime 2 gün süre ile ara verildi.

AA

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