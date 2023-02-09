AFAD yetersiz, kayyım belediyeleri ortada yok

Depremin vurduğu Diyarbakır’da ölü ve yaralı sayısı artıyor. Evlerine gidemeyen Diyarbakırlılar geceyi soğukta geçiriyor.

AFAD’ın yetersizliği ile ilgili haberlerin basında yer almasının ardından basına akredite zorunluluğu getirildi. AFAD’ın 2020 ve 2021’e ilişkin faaliyet raporları ise “personel yetersizliğini” ortaya koydu. Cumhuriyet’te yer alan habere göre, söz konusu raporların zayıflıklar kısmında, kurumun personel ihtiyacına işaret edildi. İlgili bölümde “personel sayısının artırılması ihtiyacı” zayıflıklar arasında gösterildi. Ayrıca bölgedeki kayyım belediyeler vatandaşa el uzatmıyor. Haber Merkezi

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