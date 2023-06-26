Afet bölgesinde üreticilere destekler artırılmalı

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 6 Şubat depremlerinden etkilenen ve 11 ilin kapsayan afet bölgesinde, tarımsal üretimde yaşanan sorunların belirlenmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi için Meclis Araştırması açılmasını istedi.

Afet bölgesindeki tarım alanlarının, ülke genelinin yüzde 17’sine karşılık geldiğine dikkat çeken CHP’li Gürer, bölgedeki sorunların tespiti ve hızlı bir şekilde desteklemelerin yapılmasının, ülkemizde tarımın geleceği açısından öneme sahip olduğunu belirtti. İstanbul - Mücahit Ak

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