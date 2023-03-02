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2 MART 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Afet odaklı dönüşüm şart

02 Mart 2023, Perşembe 00:37
TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ: KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ, AFET ODAKLI OLARAK ÂCİLEN TAMAMLANMALI.

KAYBEDECEK ZAMANIMIZ YOK

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı M. Erdal Eren: “Güvensiz yapıların hızla tahliye edilerek dönüşümün devlet desteğiyle gerçekleştirilmesine ihtiyaç var. Marmara depremi ihtimalinin her geçen gün arttığı ve başka bölgelerimizde risklerin sürdüğü bir ortamda, kaybedecek zamanımız yok.”

DENETİM GÜÇLENDİRİLMELİ

“İnşaat sektörünün genelinde eğitim, denetim ve sorumluluk gibi alanlarda zaaflarımız büyük. Ülkemizde 400 binden fazla müteahhit var ve bunların bir kısmı bırakın teknik eğitimi, hiç eğitim almamış kişiler.  Sektörde denetim sistemi mekanizmaları mutlaka güçlendirilmeli.”

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TMB Başkanı M. Erdal Eren: Afet odaklı dönüşüm şart

TMB Başkanı M. Erdal Eren, “Kentsel dönüşüm süreci her fırsatta dile getirdiğimiz üzere, afet odaklı ele alınarak, acilen tamamlanmalıdır” dedi.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla bir açıklama yayınladı. TMB Başkanı M. Erdal Eren, Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen depremlerde 45 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiğine ve devam eden depremler nedeniyle endişelerin sürdüğüne dikkat çekerek, “Depremler ülkemizde yıkımı ve acıyı da beraberinde getiriyor. Görüyoruz ki öncelikle kentsel dönüşüm süreci her fırsatta dile getirdiğimiz üzere, afet odaklı ele alınarak, acilen tamamlanmalıdır” dedi.

Müteahhitler eğitimsiz

Eren, açıklamada şunları ifade etti: “Her zaman söylediğimiz gibi insanları depremlerin değil, ihmal ve kusurlu yapıların öldürdüğü gerçeğiyle artık yüzleşmeliyiz. 2014 yılında sektörümüzün anayasası olarak 10 madde altında açıkladığımız ‘ İnşaat Sektörü Bildirgesi’nde yapı güvenliğine ilişkin sorunlara ve çözüm önerilerine işaret etmiştik. O zamandan bu yana da ülkemizin yapılaşmasında ‘doğru planlama, doğru proje, ehil müteahhitlik ve sıkı denetim’in önemini doğa bize hatırlatıyor. İnşaat sektörünün genelinde eğitim, denetim ve sorumluluk gibi alanlarda zaaflarımız büyük. Son depremlerde de bunun örneklerini derin bir acıyla tecrübe ettik. Ülkemizde 400 binden fazla müteahhit bulunuyor ve bunların bir kısmı da bırakın teknik eğitimi, hiç eğitim almamış kişilerden oluşuyor.” 

Kaybedecek zamanımız yok

“Süreçte sorumluluğun çok taraflı olduğu gerçeğini kabul ederek, gündemimizden imar affı benzeri uygulamaları tümden çıkartmalı, aksine müeyyidelerin caydırıcı olmasını sağlamalıyız” diyen Eren, “Ülkemizde maalesef 1999 Marmara Depremi öncesi şartnamelerle yapılmış çok büyük yapı stoku bulunuyor. ‘Afet odaklı’ yaklaşımla kentsel dönüşüm adımlarının hızlandırılması büyük önem taşıyor. Vatandaşın inisiyatifine bırakılmadan güvensiz yapıların hızla tahliye edilerek dönüşümün devletin desteğiyle gerçekleştirilmesine ihtiyaç var. Marmara depremi olasılığının her geçen gün arttığı ve başka bölgelerimizde risklerin sürdüğü bir ortamda, depreme hazırlanmak için kaybedecek zamanımız yok” ifadelerini kullandı.

İstanbul - Yeni Asya

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