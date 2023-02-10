Afet yönetimi uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, 10 şehirde binaların depreme uygun yapılmamış olması, alüvyonlu ovalarda, dere yataklarında, yani sıvılaşmaya açık arazilerde inşa edilmiş olmasını en büyük hata olarak nitelendiriyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Kadıoğlu, afet yönetimi kapsamında risklerin kapsamlı bir analizinin ardından iyi bir hazırlığın da yapılması gerektiğini aktarıyor: “Bu hazırlıklardan biri de, deprem olduktan sonra nerelerin etkilendiğini, neye ihtiyaç olduğunu kısa bir süre içinde belirleyebilme yeteneğini oluşturmaktır. İki depremin birden olması bu sıkıntıyı büyüttü.” Ancak Kadıoğlu’na göre asıl afet yönetimi, afet olmadan önce yapılmalı: “Afet yönetimi insanlar nasıl enkaz altında kalmaz diye çalışmaktır.”

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Kriz yönetimi yetersiz

Afete Hazırlık ve Deprem Eğitimi Derneği (AHDER) Başkan Yardımcısı Olcayto Satı, müthiş bir çabanın olmasına rağmen kriz yönetiminde yeterli veri ve bilgi toplamayla doğru bir yönetimin yapılamadığını söyledi. BBC Tükçe’de yer alan haberde Satı’ya göre “müthiş bir desteğin” olmasına rağmen depremin bu kadar büyük bir alana yayılması dolayısıyla arama ve kurtarma çalışmalarında birtakım hatalar da meydana geliyor. Arama ve kurtarma eğitimi almamışsa enkaz üzerine çıkılmaması gerektiğine işaret ederek, “Enkazın üstünde 100 kişi olmaması gerekiyor, bu yanlış bir tutum. Oradaki insanlar o binayı hareketli hale getiriyor altta kalanlar için, tehlikeyi artırıyor” diyor. Ancak ilk 10 saat içinde herkesin “Kimi kurtarabiliriz’ diyerek iyi niyetle enkazlara koştuğunu” da vurguluyor.

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