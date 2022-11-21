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21 KASIM 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Afganistan’a yardım eli uzandı

21 Kasım 2022, Pazartesi
Türkiye’den Afganistan’da gönderilen 6 “İyilik Treni” ile gelen yaklaşık 7 bin ton insani yardım, aralarında afetzede, yetim, dul ve engellilerin de olduğu ihtiyaç sahibi 700 binden fazla Afgan’a ulaştırıldı.

ABD öncülüğündeki NATO güçlerinin Ağustos 2021’de Afganistan’dan ayrılması ve Taliban’ın yönetime gelmesiyle ülke, uluslararası toplumun o zamana kadar sağladığı yardımlardan bir anda mahrum kalmış ve ekonomi ciddi oranda zarar görmüştü. Bu nedenle derinleşen insani krizin giderilmesine katkı sunmak amacıyla İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda Türkiye’deki çeşitli sivil toplum kuruluşlarının (STK) desteğiyle organize edilen 6 “İyilik Treni” Afganistan’a getirdiği tonlarca yardımla büyük bir boşluğu doldurdu. Şu ana kadar Afganistan’a ulaşan 6 trenle gelen yaklaşık 7 bin ton insani yardım ülkedeki 34 vilayette en az 4’er kez dağıtıldı. Vilayetlerde, ihtiyaç sahibi on binlerce aileye kışlık giyim, battaniye, un, şeker, yağ, makarna, çeşitli bakliyatlar, salça gibi temel gıda desteği sağlandı.

Afgan Kızılayı iş birliğiyle dağıtıldı

Yardımların ihtiyaç sahibi Afgan ailelere ulaştırılması, Türkiye’nin Kabil Büyükelçiliği gözetiminde AFAD, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türkiye Maarif Vakfı ve Türk Kızılay gibi Afganistan’da faaliyet gösteren Türk kurumlarıyla Afgan Kızılayı’nın koordinasyonunda gerçekleştirildi. Her dağıtım noktasında Türk kurumlarının temsilcilerinin hazır bulunması ile yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması sağlandı.

700 binden fazla kişiye yardım götürüldü

Türkiye’nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay, Türkiye’nin İyilik Trenleri ile gelen yardımlara ek olarak, Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası kurumlar, Kabil’de bulunan kendi kurumları ve Türkiye’den gelen Sivil Toplum Örgütleri ve bireysel hayırseverler vasıtasıyla Afgan halkına insani yardımları ulaştırdığını ve bundan sonra da bunu devam ettireceğini söyledi. Afganistan’da büyük bir insani kriz yaşandığını kaydeden Erginay, “Uluslararası toplum bu ihtiyacın giderilmesi için yoğun bir çaba içerisindedir. Çeşitli uluslararası organizasyonlar üzerinden bu yardım faaliyetleri sürdürülmektedir. Fakat ülkelerin de münferit yardım çabaları var. Türkiye’de bunların başında gelmekte. Türkiye sahada en fazla yardımda bulunan ülkelerin başında gelmekte.” dedi.

“İnsanlar şükran duygularını ifade ediyor”

Bu yıl kış mevsiminin geçen yıla göre daha sert geçeceğine dair öngörülerin olduğunu ve uluslararası kurumların Afganistan’a yönelik yardım çağrılarına destek vermenin önemli olduğunu vurgulayan Erginay, ülkenin her alanda ihtiyaçlarının olduğunu kaydetti. Erginay, yardımlara ilişkin şunları söyledi: “Afganistan’da insanlar yardımlarımıza yönelik şükran duygularını her fırsatta ifade etmektedirler. İnsanlar Türkiye’nin ne kadar ön planda olduğunu, bu yardımları ne kadar içten ve özveriyle yaptığını görüyorlar ve bu yardım faaliyetlerinin önümüzdeki dönemde de devam ettirilmesi önemli. Çünkü istatistikler gösteriyor ki Afganistan’da toplumun büyük bir çoğunluğu açlık sınırının altında yaşamaktadır ne yazık ki. Yetersiz beslenme çok önemli bir sorun haline gelmiştir Afganistan’da. Özellikle çocuklar ve anneler arasında. Bunlar da tabii sağlıksız bir nesle ve bununla bağlantılı sağlık sorunlarının artmasına yol açıyor. Bu da hastaneler üzerindeki baskıyı artırıyor ve sağlık sisteminde birçok ihtiyaç doğuyor. Biz bu alanda da yardım etmeye gayret ediyoruz.”

AA

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