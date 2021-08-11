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11 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Afganistan'da Türk askeri için risk büyüyor

11 Ağustos 2021, Çarşamba 00:07
TALİBAN’IN AFGANİSTAN’DA YENİ MERKEZLERİ ELE GEÇİRMESİNİN, KABİL HAVAALANI’NI KORUYACAK OLAN TÜRK ASKERİ İÇİN BÜYÜK RİSKLER OLUŞTURDUĞU BELİRTİLDİ.

TALİBAN İLERLEDİKÇE

Emekli Büyükelçi Fatih Ceylan, “Taliban havaalanına saldırır mı bilemeyiz, ama Kabil'in güvenliği riske girerse, Türkiye'nin orada bulundurduğu kuvvetlerin de çeşitli risklere maruz kalması karşımıza gelebilir” uyarısında bulundu.

TÜRKİYE ARADA KALABİLİR

Semih İdiz,  Taliban’ın ele geçirdiği Kunduz'un Türkiye'nin dost saydığı Mareşal Raşit Dostum'un bölgesi olduğunu hatırlatarak, “Dostum'dan Türkiye'ye herhangi bir talep olursa ve Türkiye bu talebi karşılayamazsa Türkiye'nin imajı daha da zedelenir” dedi.

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Afganistan’da Türk askeri için risk büyüyor

Diplomatik gözlemcilere göre Taliban ilerledikçe Kabil Havalimanı’nın güvenliğini korumaya hazırlanan Türk askeri için risk de büyüyor.

ABD ve diğer yabancı güçlerin 20 yıldan sonra çekilmeye başlamasıyla Afganistan’da çatışmalar şiddetlendi. Kırsal bölgelerde büyük kazanımlar elde eden Taliban, önemli şehirleri hedef alarak ilerleyişini sürdürüyor. Ülkenin kuzeyindeki Kunduz, Sar-i Pol ve Talukan da Taliban’ın eline geçti. Taliban son olarak Samangan vilayetinin merkezi Aybak’ı da ele geçirdi ve hükümetle ateşkes konusunda bir anlaşma olmadığını açıkladı. Taliban’ın bu ilerleyişi, ABD çekildikten sonra Kabil Havalimanı’nın güvenliğini ve işletmesini sağlamaya talip olan Ankara’nın karşılaşacağı risklerin ne yöne ilerlediğine ilişkin tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı.

İÇ ÇATIŞMALAR ŞİDDETLENEBİLİR

Türkiye’nin NATO daimî temsilciliği görevinde de bulunmuş emekli büyükelçi Fatih Ceylan, Türkiye’nin talip olduğu Kabil misyonu konusunda kamuoyunda birçok soru işareti olduğuna dikkat çekenlerden. DW Türkçe’ye konuşan Ceylan, “Afganistan’ın kuzeyinde Türk soyluların da yaşadığı bölgede çatışma ihtimali artıyor. Afgan hükümetinin oradaki birtakım savaş ağalarıyla işbirliğiyle Taliban’ın ilerleyişini durduracak yönde adımlar atması mümkün. Bu iç çatışmanın şiddetlenmesi demektir. Taliban havaalanına saldırır mı bilemeyiz ama Kabil’in güvenliği riske girerse orada görev alan bir başka ülkenin, bu durumda Türkiye’nin orada bulundurduğu kuvvetlerin de çeşitli risklere maruz kalması karşımıza gelebilir” uyarısı yapıyor.

AÇMAZA DÖNÜŞTÜ

Diplomasi yazarı Semih İdiz, Kunduz’un Türkiye’nin yakından tanıdığı ve dost saydığı Mareşal Raşit Dostum’un bölgesi olduğunu hatırlatıyor. İdiz, “Şu anda Dostum orada Taliban’a karşı savaş halinde. Zaten kısa bir süre önce Türkiye’deydi ve Taliban alan kazanınca kendisi oraya döndü. Şimdi Dostum’dan Türkiye’ye herhangi bir talep olursa ve bu talebi Türkiye karşılayamazsa Türkiye’nin imajı daha da zedelenmiş olacak. Yani Türkiye kendisini bu Afganistan konusunda bir açmaza attı ve şu anda içinden nasıl çıkacağını tam bilemiyor” diyor. Taliban ile diyaloğun da Türkiye için başlı başlına bir açmaza dönüştüğü yorumunu yapan Semih İdiz, Taliban’ın Türk askerinin ülkeden çekilmesini istediğini, diyalog için de bu çekilmeyi şart koştuğunu belirtiyor.

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Pentagon da endişeli

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Afganistan’da Taliban örgütünün son bir buçuk ayda 6 şehir merkezinde kontrolü eline geçirdiğini ve “ülkedeki güvenlik durumunun hiç iyi yönde gitmediğini” açıkladı.

Pentagon sözcüsü John Kirby, gelişmelerden dolayı ABD’nin büyük endişe duyduğunu belirterek, Afganistan kolluk kuvvetlerinin terörle mücadelede oldukça etkin olduğunu kaydetti. Euronews Türkçe’nin haberine göre, Kirby, “Savunmaları gereken ülke onların. Şimdi büyük bir çaba sarf etmeleri gerekiyor. Şehir merkezlerinde yaşayanlar onların vatandaşı. Şu anda teröre karşı mücadele edip yavaş yavaş liderliği ellerine almaları gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

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