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19 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Afganistan’dan çıkaracağımız dersler var

18 Ağustos 2021, Çarşamba 18:00
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel’de düzenlediği basın toplantısında Afganistan’da meydana gelen gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Afganistan’da NATO’nun 20 yıl süren misyonuna işaret eden Stoltenberg, “Sonsuza kadar Afganistan’da kalmayı asla istemedik. Son haftalarda gördüğümüz, beklemediğimiz askerî ve siyasî bir çöküş. Afgan siyasî liderliği Taliban’a karşı duramadı. Afgan liderliğinin bu başarısızlığı, bugün şahit olduğumuz trajediye yol açtı” şeklinde konuştu.  Stoltenberg, NATO müttefiklerinin Afganistan’daki 20 yıllık askerî varlığı konusunda çıkarması gereken dersler olduğunu ifade etti. DW Türkçe’nin haberine göre, Stoltenberg, “ABD geçen yıl Taliban ile anlaştı. Tüm müttefikler ABD kararına uymayı kabul etti. 20 yıllık yoğun çabalarımıza rağmen, çöküş hızlı oldu. Alınacak dersler var. Bu dersleri incelememiz gerekiyor, çünkü terörle mücadeleye devam etmek istiyoruz. Sormamız gereken büyük soru, eğittiğimiz, donattığımız kuvvetler neden Taliban’a karşı durmadı?” ifadelerini kullandı.

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