Afganistan'dan tahliye edilen ilk TSK kafilesi yurda döndü

Afganistan'dan tahliye edilen ilk Türk Silahlı Kuvvetleri kafilesini taşıyan uçak, saat 11.45'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Türk vatandaşlarının Afganistan'dan tahliyesine yönelik çalışmaların tamamlanmasının ardından Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda görevli Mehmetçiğin tahliyesine başlandı. İlk olarak Türk Hava Kuvvetlerine ait nakliye uçağıyla Kabil'den Pakistan'ın başkenti İslamabad'a giden Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, daha sonra buradan Türk Hava Yollarının TK 6889 seferiyle Ankara'ya hareket etti. İçinde 345 yolcunun bulunduğu uçak, saat 11.45'te Esenboğa Havalimanı'na indi. TSK kafilesi otobüslerle Esenboğa Havalimanı'ndan ayrıldı Türk Hava Kuvvetlerine ait nakliye uçağıyla Kabil'den Pakistan'ın başkenti İslamabad'a giden ilk kafile, buradan Türk Hava Yolları'na ait uçakla Ankara'ya geldi. 345 yolcunun bulunduğu uçaktaki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensupları, işlemlerin tamamlanmasının ardından otobüs ve minibüslerle Esenboğa Havalimanı'ndan ayrıldı. AA

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