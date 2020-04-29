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29 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

'Afrin'deki kanlı saldırıyı hazırlayan PKK/YPG'li terörist yakalandı'

29 Nisan 2020, Çarşamba 17:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Afrin'de terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirilen ve 11'i çocuk 40 kişinin katledidiği, 47 kişinin yaralandığı saldırıyı hazırlayan teröristin yakalandığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçması üzerine açılan uyarı ateşi sırasında kazara vurularak vefat eden Suriye uyruklu Ali Hemdan El Asani'nin babası Adnan Hemdan El Asani ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, vefat eden Ali Hemdan El Asani'ye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Erdoğan, yaşanan elim hadise nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek, olayla ilgili hukuki sürecin başladığını ve konunun sonuna kadar takipçisi olunacağını belirtti. Erdoğan, "Ali bizim de evladımızdır, onun hakkını hukukunu koruma noktasında hiç şüpheniz olmasın." dedi.

Suriye halkına selam ve sevgilerini ileten Erdoğan, dün Afrin'de terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirilen kanlı saldırıyı hazırlayan teröristin yakalandığını da kaydetti.

"Suriye ve Türkiye kardeştir"

Adnan Hemdan El Asani de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini sunarak ''Ali'nin hakkının alınmasını talep ediyorum sizden'' diyerek ''Suriye ve Türkiye kardeştirler, biriz." açıklamasında bulundu.

AA

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