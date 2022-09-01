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1 EYLÜL 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Afta yine aynı oyun

01 Eylül 2022, Perşembe 10:12
ÖNCEKİ İNFAZ YASASINDA OLDUĞU GİBİ YİNE CİNAYET, TECAVÜZ VE UYUŞTURUCU SUÇLULARI BIRAKILACAK.

İNFAZ SÜRESİ YARININ ALTINA İNECEK

Yeni teklifte infaz süresinin yüzde 50’nin altına inmesi, şartlı tahliye süresinin uzatılıp kişilerin kapalı cezaevinde geçirecekleri sürenin azaltılması, cinsel saldırı ve kasten öldürme suçlarının kapsama alınması gündemde.

FİKİR VE “TERÖR” SUÇLULARI HARİÇ!

Uyuşturucu ticaretinden yargılananları doğrudan paket kapsamına almak istemeyen iktidar, bu kişilerin infazını açık cezaevinde tamamlamasını öngörürken, fikir ve “terör” suçlularını yine kapsam dışı tutacak.

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'Af'ta yine aynı oyun

İktidar kulislerinde AKP’yle MHP’nin yeni af düzenlemesi için bir araya geleceği konuşuluyor. Masada, beyan esasına göre cinsel saldırı suçlarında cezayı affetme, kasten öldürme başta olmak üzere kasıtlı suçların tamamını düzenlemelerin kapsamı içerisinde dâhil etme bulunuyor. Uyuşturucu ticareti suçlamasıyla yargılanan kişileri ise doğrudan paket kapsamına almak istenmiyor.

Öngörülen düzenlemede cinsel saldırı gibi farklı adli suçtan hükümlülerin serbest bırakılması ya da ‘denetimli serbestlik’ süresini uzatmak gibi maddelerin olduğu belirtildi. Son olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’yı ağırlamıştı. İkilinin görüşmesinde af konusunun gündeme geldiği belirtilirken, iddiaları reddeden Çakıcı muhalefetin affı engellemek için görüşmenin içeriğini farklı yansıttığını savunmuştu. Birgün’ün haberine göre AKP ve MHP kurmayları, yakın zamanda yeni infaz düzenlemesi için bir araya gelecek.

Uyuşturucu tacirlerine de mi af?

Masada, adli suçlarda infaz süresini yüzde 50’nin de altına düşürme, denetimli serbestlik süresini uzatarak kişilerin kapalı cezaevlerinde geçirecekleri süreyi azaltma, beyan esasına göre cinsel saldırı suçlarında cezayı affetme, kasten öldürme başta olmak üzere kasıtlı suçların tamamını düzenlemelerin kapsamı içerisinde dâhil etme bulunuyor. Uyuşturucu ticareti suçlamasıyla yargılanan kişileri doğrudan paket kapsamına almak istemeyen iktidar ortakları, bunun yerine bu kişilerin infazını açık cezaevinde tamamlamasını sağlayacak bir değişiklik üzerinde çalışırken, düşünce suçlularını infaz indirimi kapsamına dâhil etmeme görüşü bulunuyor. Düzenlemenin genel af kapsamında sayılmayacağı ve pandeminin başındaki infaz düzenlemesiyle benzer nitelikte olduğu görüşüyle yola çıkan iktidar partisi, Meclis’te nitelikli değil salt çoğunlukla teklifin kabul edilmesinde yeterli olacağı görüşünde. İktidar, bu nedenle muhalefetle tam mutabakat arayışında olmayacak.

Haber Merkezi

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  • Toygar

    1.9.2022 12:33:05

    Onlar affediyor ama biz affetmeyeceğiz!

Risale-i Nur Külliyatı

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