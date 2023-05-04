Afyon Yeni Asya, Millet İttifakı adaylarını ziyaret etti

Afyonkarahisar Yeni Asya Temsilciliği Millet İttifakı Partilerine ziyarette bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi 1. Sıra Adayı Burcu Köksal, Saadet Partisi kontenjanından CHP 2.Sıra Adayı Fatih Aydın ve İyi Parti 2. Sıra Adayı Mustafa Enis Arabası ile bir görüşme gerçekleştirildi. Adaylara yayınlarımızdan Hürriyet ve Adalet kitabı, Risale-i Nurdan Hürriyet, Adalet ve Meşveret eseri ile İbrahim Özdabak’ın çizdiği demokrasiyi restorasyon karikatürü hediye edildi. Yapılan görüşmede kanaatler şöylece paylaşıldı: “Risale-i Nur hakikatlerinden aldığımız düsturlar doğrultusunda vazifemiz; Dinin siyasete alet edilmesini engellemek, istibdattan herkesten ziyade dindarların zarar gördüğünü fark ettirmek, tek şahıs ve tek adam idaresini kabul etmemek, demokrasi ve kanun hâkimiyetinin sağlanmasına yardımcı olmak, hakiki adalet ve meşveretin uygulanmasını istemek, zulüm ve tahakkümün her şart altında karşısında durmaktır.” Afyonkarahisar - Yeni Asya

Okunma Sayısı: 348

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.