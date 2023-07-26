Ağaç kesimi derhal durdurulmalı

Bursa Su Kolektifi: “Akbelen’de termik santrallere kömür sağlamak için ormanlar yok edilmek istenmektedir. İklim krizini yok sayan bu akıl almaz inat derhal durdurulmalıdır” açıklamasını yaptı.

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Akbelen Ormanı’nda jandarma eşliğinde ağaç kesimine başlayan YK Enerji’yi durdurmak isteyen İkizköylüler ve ekolojistlere yönelik müdahale Bursa Su Kolektifi tarafından protesto edildi, ağaç kesiminin derhal durdurulması istendi. Tarım Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü önünde düzenlenen eylemde Bursa Su Kolektifi adına açıklamayı okuyan Figen Ovat, “Akbelen’de termik santrallere kömür sağlamak için ormanlar yok edilmek istenmektedir. İklim krizini yok sayan bu akıl almaz inat derhal durdurulmalıdır” dedi. Türkiye’de kapasitenin çok üzerinde elektrik üretim tesisleri bulunduğunu belirten Ovat, “Santraller kanunlara aykırı, hukuksuz ve adaletsiz biçimde işletilmektedir. 2020 yılında yayınlanan bir veriye göre, Muğla’a Yeniköy, Kemerköy ve Yatağan termik santralleri 68 bin insanın erken ölümüne neden oldu. Bu sayının günümüzde 70 bine yaklaştığı söylenebilir” diye konuştu.

‘YERALTI SULARI YOK OLACAK’

Akbelen Ormanı’nın önemli su kaynakları üzerinde olduğuna dikkat çeken Ovat, şöyle dedi: “Bodrum’un su kaynağının çoğu Akbelen ormanlarından gelen yüzey suyu akıntısından oluşmaktadır. Ormanda ağaçlar kesilip kömür için devasa cehennem çukuru açıldığında yeraltı suyu da çekilecek, Bodrum susuz bırakılacaktır. Akbelen yakınlarındaki ormanlık alanlar yakın zaman önce Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerine kömür sağlamak için yok edildi. Bölgede doğanın son kalelerinden Akbelen Ormanı’nda ağaç kesimi derhal durdurulmalıdır.”

‘TÜM TERMİK SANTRALLER KAPATILMALI’

Ovat, tüm termik santrallerin kapatılması için çağrı yaptı: “Toprağını, ormanını, havasını ve suyunu savunan İkizköylüler ve direnişe destek veren diğer köylerden yurttaşlarımızı gönülden destekliyoruz. Danıştay onaylı kapatma kararı bulunan Yeniköy, Kemerköy ve Yatağan termik santralleri başta olmak üzere tüm termik santraller derhal kapatılmalıdır. Hangi nedenle olursa olsun, ormanda tek bir ağaca bile zarar verecek projelere izin verilmemelidir.”