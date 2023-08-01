"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 AĞUSTOS 2023 SALI - YIL: 54

Ağaç kesimi izinsiz

01 Ağustos 2023, Salı
Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları (ÇEHAV), Muğla Akbelen Ormanı’nda yapılan ağaç kesiminin izinsiz olarak yapıldığını duyurdu.

Akbelen’de onlarca gözaltı
İklim krizine karşı ormanlarımızı koruyalım

 

ÇEHAV’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, 28 Kasım 2020 tarihinde, 1644118 sayılı karar ile 780 bin 639 metrekarelik ormanlık alanda Yeniköy-Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi adına tesis edilmiş alanda orman kesim izni 28 Aralık 2021 tarihinde bitmiş durumda.

Artı Gerçek’in haberine göre, dava konusu orman iznin süresinin bitmesine rağmen idare tarafından uzatılmasına dair bir işlem yapılmadığı kaydedilen açıklamada, “Orman Genel Müdürlüğü firmanın 7 Ekim 2021’de süre uzatım başvurusu yaptığını ileri sürmektedir. Ancak süre uzatım başvuru yapılan tarihte dava konusu idari işlem hakkında yürütmeyi durdurma kararı vardır. Başvuru tarihinde yürütmesi durdurulmuş o an itibariyle hukuken bir varlığı bulunmayan orman kesim izninin süresini uzatmak hukuken mümkün değildir” denildi.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 220
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Vergi ve zamla ekonomi kurtulmaz

    Tasarruf yine lafta kaldı

    Yolsuzluk, ekonomileri çökertiyor

    Emekliyi enflasyona ezdirmeme vaadi bu muydu?

    Ankara'ya sıcak hava uyarısı

    Ousmane Sonko hakkında tutuklama kararı - Senegal'de mobil veri kesintisi sürüyor

    O ilana tepki

    Ağaç kesimi izinsiz

    Yurt dışına göç rekoru kırıldı

    Kredi kartı borçları 2.2 trilyonu aştı

    Bir ayda 4 defa zam gören tüpgazın fiyatı 450 lira oldu

    Putin: Ukrayna ile barışı görüşebiliriz

    Danimarka Kur’ân yakma eylemlerini yasaklayacak

    Eyyam-ı bahur sıcakları... Saat 10.00 ile 16.00 arasında güneşe çıkmayın!

    Çalışan yardımı yapan şirketler artıyor

    Tedbirler işe yaradı

    Dışişleri Bakanlığı: Pakistan'da terör eylemini en güçlü şekilde kınıyoruz

    Akbelen’de onlarca gözaltı

    Bakan Yerlikaya: Esenyurt'taki olayın şüphelilerinden biri daha yakalandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bebek ve yaşlılar içeride, katil ve hırsızlar dışarıda
    Cevher İLHAN

    Yargıya “tâlimat” devam ediyor
    Ahmet Said Aydil

    Babun cemiyeti olmak
    İbrahim Aktaşcı

    Müdür Bey’in “Yeşil Kürkü”
    Risale-i Nur'dan

    Ehl-i Beyte sevginin ölçüsü
    Genel

    Emekliyi enflasyona ezdirmeme vaadi bu muydu?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kardeşlik bağında feyizli bir gezinti -2
    Ali FERŞADOĞLU

    “Şerh, izah, tanzim” ve parantez içinde kelime anlamını vermek
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Tesanüt nasıl sağlanır?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.