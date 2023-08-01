Ağaç kesimi izinsiz

Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları (ÇEHAV), Muğla Akbelen Ormanı’nda yapılan ağaç kesiminin izinsiz olarak yapıldığını duyurdu.

Akbelen’de onlarca gözaltı

İklim krizine karşı ormanlarımızı koruyalım ÇEHAV’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, 28 Kasım 2020 tarihinde, 1644118 sayılı karar ile 780 bin 639 metrekarelik ormanlık alanda Yeniköy-Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi adına tesis edilmiş alanda orman kesim izni 28 Aralık 2021 tarihinde bitmiş durumda. Artı Gerçek’in haberine göre, dava konusu orman iznin süresinin bitmesine rağmen idare tarafından uzatılmasına dair bir işlem yapılmadığı kaydedilen açıklamada, “Orman Genel Müdürlüğü firmanın 7 Ekim 2021’de süre uzatım başvurusu yaptığını ileri sürmektedir. Ancak süre uzatım başvuru yapılan tarihte dava konusu idari işlem hakkında yürütmeyi durdurma kararı vardır. Başvuru tarihinde yürütmesi durdurulmuş o an itibariyle hukuken bir varlığı bulunmayan orman kesim izninin süresini uzatmak hukuken mümkün değildir” denildi. Haber Merkezi

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