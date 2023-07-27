Ağaç kesimini durdurun

Muğla’da Akbelen Ormanı’nda kömür sahasının genişletilmesi için Pazartesi sabahı başlayan kesim ve bu kesime karşı köylülerin direnişi devam ediyor.

Ağaç kesimi derhal durdurulmalı

Milas’ta çam ağaçlarına nasıl kıydınız?

Bölge halkından Aytaç Yakar isimli yaşlı kadın, Jandarma personeline seslenerek, “Sen vatanını koruyacaksın, sen vatan haini misin, değilsin. Sen bizim için buradasın. Yapma oğlum, ne olursun” dedi. İkizköylü Nejla Işık, kesilen çam ağacına sarılarak gözyaşlarını tutamadı. “Dört senedir korudum seni çocuklarıma kalacak dedim 4 senedir neydi suçumuz? Bu kesimi durdurun ne olur” dedi.

Muğla İkizköy’deki kömür maden sahasının genişletilmesi çalışmalarına karşı Akbelen Ormanı’nı korumak için vatandaşların iki yıldır sürdürdükleri doğa nöbeti alanına 24 Temmuz’da sabaha karşı saat 05.30’da çok sayıda jandarma ekibi ve TOMA’lar sevk edilmişti.

Muğla - Anka