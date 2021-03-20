Ağbal: Görevden alınmam nedeniyle de şükranlarımı arz ediyorum

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınan Naci Ağbal, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

MB Başkanı Naci Ağbal görevden alındı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) eski başkanı Naci Ağbal, görevden alınmasına ilişkin Twitter hesabından paylaştığı tweette, "Sayın Cumhurbaşkanımıza Merkez Bankası Başkanlığı dahil bugüne kadar uygun görerek atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim. Bugün itibarıyla görevden alınmam nedeniyle de şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim hepimizin hakkında hayırlısını nasip eylesin." ifadelerini kullandı. AA

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