Ağır hasar alacak bina sayısı 91 bin

İstanbul’da 7,5 büyüklüğündeki bir deprem senaryosuna göre yapılan analizde 91 bin 81 binanın ağır veya çok ağır hasar, 167 bin 116 binanın da orta hasar alacağı tahmin ediliyor.

Türkiye nüfusunun yüzde 70’i deprem bölgelerinde yaşıyor. Ülkenin kuzeyini doğudan batıya kesen Kuzey Anadolu fay hattının bir kısmı da Marmara Denizi’nin altından geçiyor. Uzmanlar İstanbul’da 7 şiddetinde ve üzerinde bir depremin olma ihtimalinin yüksek olduğu uyarısını yapıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bu kapsamda İstanbul’un risk haritasını çıkarmak ve depremde ağır hasar alması muhtemel yapıları tespit etmek amacıyla çalışmalara başladı. Çalışma hakkında Sözcü’ye bilgi veren İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Özlem Tut, 7,5 büyüklüğündeki bir deprem senaryosuna göre tahmini olarak yaptıkları analizin sonuçlarını aktardı: “91 bin 81 binanın ağır veya çok ağır hasar; 167 bin 116 binanın orta hasar alacağı bilgisine ulaştık. Ağır veya çok ağır hasar alacağı tahmin edilen bina sayısının önceki çalışmalarda tahmin edilen sayıya oranla 1,8 kat; orta hasar alacağı tahmin edilen bina sayısının ise 3,3 kat arttığı gördük” Haber Merkezi

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