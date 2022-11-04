Ağır yaralanan Madenci Taner Şen, patlamadan 21 gün sonra vefat etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yoğun bakımındaki tedavi 3 haftadır sürüyordu. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan patlama sonucu yaralanan ve yoğun bakımda tedavisi süren Taner Şen'in vefat ettiğini bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bartın'daki maden kazasında kalbi durmuş olarak hastaneye ulaştırılıp hayata döndürülen hastamız tüm çabalara rağmen vefat etti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yoğun bakımındaki tedavi 3 haftadır sürüyordu. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum."

Taner Şen'in cenazesi ailesine teslim edildi

Kalbi durmuş olarak ulaştırıldığı hastanede hayata döndürülen ve 21 gündür tedavi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde vefat eden Şen'in (30) cenazesi, işlemlerin ardından yakınlarınca hastanenin morgundan alındı.

Cenaze nakil aracına konulan madencinin naaşı, Küçükçekmece Gasilhanesi'ne götürüldü.

Şen'in cenazesinin Amasra ilçesine bağlı Gömü köyüne gönderileceği öğrenildi.

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Evinde hüzün hakim

Bartın'da Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesine ait maden ocağında meydana gelen patlamadan yaralı kurtarılan ve kaldırıldığı hastanede 21 gün sonra vefat eden Madenci Taner Şen'in evinde hüzün yaşanıyor.

Kalbi durmuş olarak ulaştırıldığı hastanede hayata döndürülen ve 21 gündür tedavi gördüğü İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde vefat eden Taner Şen'in (30), Amasra ilçesine bağlı Gömü köyündeki babaevine Türk bayrağı asıldı.

Madencinin dayısı Tayfun Kayhan, gazetecilere, TTK Amasra işletmesinde gündüz vardiyasında barutçu olarak çalıştığını ve kazanın yaşandığı saatlerde evde olduğunu söyledi.

Kazanın olduğunu duyunca bölgeye intikal ettiklerini ve teçhizatlarını alarak ocağa indiklerini aktaran Kayhan, "Olay yerine, ocağın içine girdikten sonra yeğenim Taner Şen'i fark ettim. Onu birkaç arkadaşlarımızla dışarı çıkardık. Dışarıya çıkarırken bilinci iyiydi, kendi de iyiydi. Kendindeydi, acı içerisinde olmasına rağmen olay yeri hakkında birkaç şey sorduk. Onlara çok net cevap veremedi ama bilinci yerindeydi." diye konuştu.

Kayhan, yeğeninin durumunun iyi olduğunu görmesinin ardından diğer arkadaşlarını kurtarmak için tekrar ocağa indiğini belirterek, şunları anlattı:

"Ocağa tekrar girdiğimde arkadaşlarımızın vefat ettiğini gördük. Olaydan sonra 10 gün boyunca Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesindeydim. Birkaç gün önce geri dönmek zorunda kaldım. Bugün böyle bir acı haber aldık. Allah taksiratını affetsin. İnşallah Allah kendisini şehit mertebesine kabul etsin. Şu an acımız büyük, çok üzgünüz. Söylenecek bir şey yok."