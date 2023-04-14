"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 NİSAN 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

AGİT ve Avrupa Konseyi seçimlerden endişeli

14 Nisan 2023, Cuma 23:44
Türkiye’de seçimleri gözlemleyen Avrupa Konseyi ve AGİT, AİHM kararlarını uygulamaması nedeniyle Avrupa Konseyi’nin denetim sürecine giren Türkiye’de son dönemde artan siyasi baskıların seçimlere yansıma ihtimali kaygıları arttırıyor.

14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ni Avrupa Konseyi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı da (AGİT) gözlemleyecek. İki kuruluştan kısa ve uzun vadeli gözlemci olarak yaklaşık 450 yetkilinin seçimleri Türkiye’nin değişik illerinde takip etmesi öngörülüyor. Seçimlerle ilgili tarafsız kalarak sadece gözlem işini yerine getiren AKPM ve AGİT, ilk bulguları seçimin hemen ardından 15 Mayıs günü kamuoyuyla paylaşacaklar. Seçimlere ilişkin kesin rapor ise daha sonraki aylarda yayımlanacak. euronews’in haberine göre, rapor, seçimlerin işleyişini ilişkin değerlendirmelerin yanı sıra tavsiyeleri de içerecek. Türkiye’de seçimleri gözlemleyen Avrupa Konseyi ve AGİT, Türkiye’de demokratik kazanımların özellikle son yıllarda yitirildiğini, 2018’de uygulamaya başlanan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi nedeniyle güçler ayrılığı ilkesinin zayıfladığını, yürütmenin yargı ve bağımsız kurumlar üzerindeki hakimiyetini artırdığını raporlarıyla ifade ediyor.

Basın özgürlüğü en önemli konular arasında

AİHM kararlarını uygulamaması nedeniyle Avrupa Konseyi’nin denetim sürecine giren Türkiye’de son dönemde artan siyasi baskıların seçimlere yansıma olasılığı da kaygıları artırıyor. Seçimlerle ilgili diğer kaygılar arasında, seçim kampanyası süreçlerinin ulusal ve yerel bazda gözetimi, seçim sürecinin medya tarafından işlenişi, seçim gününde ilgili kurumların şeffaf olmaması, seçmen haklarının uygulanmaması ve seçimlerle ilgili sorunların çözümüne ilişkin sorunlar yer alıyor. Her iki kuruluşun özel önem verdiği alanların başında medya özgürlüğü geliyor. Türkiye’nin son dönemde en çok eleştirildiği konu olan basın özgürlüğü, seçimler öncesinde kamuoyunun tüm siyasi tarafları dinleyebilmesi, onlarla ilgili haberleri okuyabilmesi ve buna göre kararını oluşturması açısından önem taşıyor.

Haber Merkezi 

Okunma Sayısı: 266
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünyadaki Müslüman nüfusu 2 milyarı aştı - 'Dünyada en hızlı büyüyen Din İslam'

    Hollandalı gençler iftarda buluştu

    Piyasalar yangın yeri

    Üstad, zulümlere rağmen Risale-i Nurları telif etti

    'Bile bile mezarımızda oturuyoruz'

    AGİT ve Avrupa Konseyi seçimlerden endişeli

    Galatasaray, Kayserispor'u 6-0 yendi

    Depremde hasar gören Kahta Kalesi restore edilecek

    'İnce’nin hedefi muhalefete seçim kazandırmamak'

    EYT’li ilk maaşını aldı

    Uluslararası STK’lardan RTÜK’e kınama

    Okullarda 9 günlük ikinci ara tatil başladı

    'Deprem ihaleleri şimdiden 150 milyar lirayı aştı'

    Yarının ekonomisine hazırlıklı olmalıyız

    Samimiyseniz seçimi beklemeyin
    📷

    Somali’de düğün iftarı verdiler

    Goussainville Ulu Cami Derneği iftarı yapıldı
    📷

    Çorum'da Bediüzzaman coşkusu

    6 Şubat'taki depremlerin ardından 153 mahkeme kuruldu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Said Nursî ve CHP
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali HAKKOYMAZ

    Yassaak!
    Genel

    Piyasalar yangın yeri
    Ahmet BATTAL

    Susturuculuyla susturulan sesler ve Temiz Eller
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Aytekin COŞKUN

    Kutlular Ağabeyin ardından
    Faruk Bahadır Önal

    6284’ün uygulanabilirliği ve menfi yönleri
    Emine ÖZDEMİR

    Depremin ardından ruh sağlığımız
    İbrahim Günay

    Din nasihattir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.