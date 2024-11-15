Ahiretime zarar vermek istemiyorum

İlahiyatçı - Yazar Ali Rıza Demircan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a artık neden oy vermeyeceğini gerekçeleriyle anlattığı bir yazı yayımladı.

Demircan yazısında şunları söyledi: “Muhterem Cumhurbaşkanım! Katıldığınız ve kazandığınız bütün seçimlerde size oy verdim. Oy vermekle de kalmadım, yazılarımla ve özel sohbetlerimle destek de verdim. Üstelik bir de seçip önümüze koyduklarınızı da seçtim. Ama artık yalnızca vasıflarını Rabbimizin belirlediği adayları seçmek istiyorum. Çünkü -hüsn-ü zan besliyor isem de- hangi vasıflar dikkate alarak aday seçimi yapıldığını tam olarak bilmiyorum ve bu durum benim Rabbim katındaki sorumluluğumu düşürmez. Âhiretime zarar vermek istemiyorum. Biz Müslümanların fert ve toplum olarak olmazsa olmaz bir görevimiz var. Orijinal adıyla, “Emr-i bil-marûf ve nehy-i ani’l-münker”. Yani Dinimizin, ortak aklın ve ilmin gerektirdiklerine yönlendirmek ve dinimizin ortak aklın ve ilmin/bilimin sakındırdıklarından men etmek. Biz bu görevimizi yapmaz olduk.”

Haber Merkezi