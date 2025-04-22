Ahlaki değerler erozyona uğradı

HUKUKÇU KEZBAN HATEMİ, ÖZELLİKLE GENÇLERİN KIYAFET SEÇİMLERİNİN, TOPLUMUN TEMEL DEĞERLERİYLE ÇELİŞTİĞİNİ BELİRTEREK, GİDEREK DERİNLEŞEN BİR AHLÂKÎ ÇÖZÜLMEYE DİKKAT ÇEKTİ.

SINIRSIZ HÜRRİYET OLMAZ - AHLÂKÎ DÖNÜŞÜME İHTİYAÇ VAR

Ekol TV’de Oylum Talu’nun sunduğu HaftaSonu programına katılan Hukukçu Kezban Hatemi, Türkiye’de son yıllarda gençlerin kıyafetlerindeki açıklığın giderek arttığını söyleyerek, “ahlâkî erozyon” yaşandığını belirtti. Hatemi, “hürriyet kavra-mı”nın gençler tarafından zaman zaman toplumun ortak edep, hâyâ ve ölçü duygusuyla çatışabilecek bir biçimde yorumlandığını ifade etti. Bu durumun sadece Türkiye’ye has olmadığını, ama küreselleşme ile yaygınlaştığını vurgulayan Hatemi, bu kadarının Batı toplumlarında bile olmadığını belirtti.

Toplum bilimcilere önemli görevler düşüyor

Kezban Hatemi konuşmasında, kadın-erkek ilişkilerindeki ölçü ve karşılıklı saygının da giderek zayıfladığını ifade etti. Nefret dilinin tehlikeli bir biçimde yaygınlaştığını belirten Hatemi, “Siyasette, hukukta ve toplumun her alanında yeniden ahlâkî bir dönüşüme ihtiyaç var” dedi. Toplum bilimcilere önemli görevler düştüğünü dile getiren Hatemi, insan haklarına, düşünce hürriyetine, sevgiye dayalı bir eğitim anlayışının önemine dikkat çekti.

Nurseza Parlakoğlu - Yeni Asya