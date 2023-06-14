"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 HAZİRAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Ahmet Akçay dualarla

14 Haziran 2023, Çarşamba
Elindeki çantasıyla "seyyar büro" gibi çalışarak birçok kişiyi yayınlarımızla tanıştıran ve gazetemize abone yapan Kırıkkale Temsilcimiz Ahmet Akçay vefat etti.

Bir süredir hastanede tedavi gören Akçay'ın cenazesi dün öğle vaktinde Kırıkkale merkezdeki Nokta Camiinde kılınan namazın ardından dualarla defnedildi.

Okunma Sayısı: 633
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Sefer Akgül

    14.6.2023 12:24:03

    Rabbim rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah

  • Faik Altun

    14.6.2023 11:14:09

    Allah rahmet eylesin,mekanı cennet olsun inşallah

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Suriye Şam'ın İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı iddia etti

Odessa kentine füze saldırısı: 3 ölü 7 yaralı

İzmir Buca'da 3,9 büyüklüğünde deprem

AYM’den Meclis'e bir hukuk çağrısı daha

İngiltere aşırı sıcak hava dalgasına karşı teyakkuzda

Su baskınlarında mahsur kalan Ukraynalı sivillerin tahliyesi sürüyor

Havalar ısındı, kene tehlikesi arttı

Yoksulluk sınırı asgari ücretin 4 katına çıktı

Çayın da tadı kaçtı

Şahıs yönetiminden kurallar yönetimine geçmemiz şart

Hukuk olmadan yatırım olmaz

Evlenmenin maliyeti en az 400 bin TL

Özel okullarda süper zenginler okuyacak

Denizler tehdit altında

Alkol 61 hastalık riskini arttırıyor

İsrail’in zorunlu göç uygulaması “savaş suçu”

Afyonkarahisar'daki heyelanda kişi 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İstanbul'da su fiyatlarına oy birliğiyle 'zam'

BM’den sosyal medya ikazı

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

İki yol ve iki tercih
Genel

AYM’den Meclis'e bir hukuk çağrısı daha
M. Latif SALİHOĞLU

Efsane avukatın iki müdafaası
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Ali FERŞADOĞLU

Rüşvetçileri tevbekâr ve sofî eden sır!
Risale-i Nur'dan

Bizi mahveden; cehalet ağa, oğlu zaruret efendi...
Genel

Günün Ayet ve Hadisi
Genel

Çayın da tadı kaçtı
Cevher İLHAN

Demokratik direnç zamanı…
Genel

Özel okullarda süper zenginler okuyacak

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.