Ahmet Akçay dualarla

Elindeki çantasıyla "seyyar büro" gibi çalışarak birçok kişiyi yayınlarımızla tanıştıran ve gazetemize abone yapan Kırıkkale Temsilcimiz Ahmet Akçay vefat etti.

Bir süredir hastanede tedavi gören Akçay'ın cenazesi dün öğle vaktinde Kırıkkale merkezdeki Nokta Camiinde kılınan namazın ardından dualarla defnedildi.

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