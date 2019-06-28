Ahmet Altan için karşı oylar

Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet gazetesinin eski yönetici ve yazarları ile gazeteciler Murat Aksoy, Ali Bulaç, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın bireysel başvuruları hakkındaki kararlarının gerekçesini açıkladı.

Ahmet Altan’ın kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği ve basın özgürlüğü hakkkının ihlal edildiği iddiasıyla yaptığı başvuru oy çokluğuyla reddedilirken, 15 üyenin 5’i karşı oy kullandı. Karşı oy kullananlar arasında Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan da yer aldı. Zühtü Arslan, 20 maddeyle sıraladığı karşı oyunda, savcılığın Altan’a yönelttiği “Taraf gazetesinde terör örgütünün amaçları doğrultusunda yayın yaptığı” suçlamasıyla ilgili, soruşturma makamının tutuklamaya konu olan yazı ve haberlerin terör örgütünün amaçları doğrultusunda yayınlandığına yönelik olguları ortaya koyamadığını ifade etti. T’24’ün haberine göre karşı oy kullanan Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Engin Yıldırım ise, 22 maddeyle sıraladığı karşı oy gerekçesinde, “Bir darbe tehlikesinden bahsetmekle, bir darbeyi desteklemek aynı şey değildir. Aksi takdirde darbe tehlikesinden, iç karışıklıklardan bahseden herkes, ilerde bunun gerçekleşmesi halinde bu olaylara destek verdiği, zemin hazırladığı suçlamasıyla karşı karşıya gelebilir” ifadelerini kullandı.

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