Ahmet Ataç’ın çilesi

8 yaşındaki kemik kanseri Ahmet Ataç, annesinin yurtdışı yasağının kaldırılması üzerine Almanya’ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı’na geldi.

Ancak polis tarafından annenin uçağa binişine izin verilmeyince, Ahmet Ataç da tedavisi için Almanya’ya gidemedi... Ahmet için sosyal medyadan kampanya başlatıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla bir görüşme yaptıklarını belirten Haluk Levent “Görüşme olumluydu. Durumu araştıracağını söyledi” dedi. gazeteduvar’ın haberine göre, Ahmet Ataç’ın babası tutuklu, annesinin ise yurtdışına çıkışına izin verilmiyor. Kanserle mücadele eden Ahmet’in tedavisinin ilk bölümü Almanya’da yapılmıştı. Ahmet’e bu dönemde Almanya’da 70 yaşındaki babaannesi refakat etmişti. Ancak annesini yayında isteyen Ahmet tedavisine ara verildiği dönemde Türkiye’ye dönmüştü. Yapılan çağrılar üzerine anne Zekiye Ataç’ın yurtdışı yasağının kaldırılması üzerine anne-oğul 27 Şubat’ta başlaması gereken tedavinin ikinci bölümü için İstanbul Havalimanı’na geldi. Ancak yeni bir şerh olduğu gerekçesiyle polis, annenin uçağa binmesine izin vermeyince Ahmet de Almanya’ya gidemedi. Ancak dün, havaalanında acı içinde bekletilen Ahmet, kamuoyu baskısının da etkisiyle annesinin pasaportu teyid edildi ve yolculuk izni çıktı.