Ahmet Aytimur Ağabeyi rahmetle anıyoruz

Üstad Bediüzzaman Said Nursî’nin talebelerinden Ahmet Aytimur ağabeyi vefatının 4. senesinde rahmetle anıyoruz.

Ahmet Aytimur Ağabey, 1924 tarihinde Elazığ’da doğmuştur. 24 yaşına gelince hem çalışmak, hem de Kur’ânî dersler almak için İstanbul’a geldiğinde bir ömür boyu hadimi ve naşiri olacağı ‘Kur’ân-ı Hakîmin hakikî bir tefsiri ve o güneşin bir nuru ve onun bir memuru olan Risale-i Nur’ ile tanışmış, 1950 senesinde de Üstad’ı Emirdağ’ında ziyaret etmiş; çoluk çocuk, ev, evlenme, mal, mülk gibi kelimeleri lügatinden silerek ömrünü bu kudsî hizmete vakfetmişti. Aytimur Ağabey, çok zor şartlarda Risale-i Nur eserlerinin eski ve yeni harflerle İstanbul matbaalarında basımı hizmetinin isimsiz kahramanlarından birisi idi. Aytimur Ağabey, 31 Ocak 2016 tarihinde 94 yaşında hakkın rahmetine kavuştu.

Üstad mektubunda zikretmişti

Emirdağ Lâhikası’nda da Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin bir vasiyetnamesi vardır. Bu vasiyetnamede Ahmet Aytimur Ağabey, Bediüzzaman’ın varisleri arasında sayılmaktadır. Mektubun ilgili kısmı şöyledir: “Vasiyetnamemdir. Aziz, sıddık kardeşlerim ve vârislerim!

Ecel gizli olmasından, vasiyetname yazmak sünnettir. Benim metrukatım ve Risale-i Nur’dan olan benim hususî kitablarım ve güzel cildlenmiş mecmualarım vesair şeylerimin bütününü, Gül ve Nur fabrikalarının heyetine, başta Hüsrev ve Tahirî olarak o heyetten oniki (*) kahraman kardeşlerime vasiyet ediyorum. Onlara bırakıyorum ki; emr-i Hak olan ecelim geldiği zaman, benim arkamda o metrukatım, benim bedelime o sadık ve mübarek ellerde hizmet-i Nuriye ve imaniyede çalışsın ve istimal edilsin.

(*) “Kardeşim Abdülmecid, Zübeyr, Mustafa Sungur, Ceylan, Mehmed Kaya, Hüsnü, Bayram, Rüşdü, Abdullah, Ahmed Aytimur, Âtıf, Tillo’lu Said, Mustafa, Mustafa, Seyyid Sâlih.”1 (Em. Lâhikası 136)