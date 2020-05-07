Ahmet Cennete uçtu

Sosyal medyada ‘Babama sarılmak ve iyileşmek istiyorum’ dediği görüntülü mesajıyla tanınan 8 yaşındaki kanser hastası Ahmet Burhan Ataç, vefat etti.

2018’de yakalandığı kemik kanseri hastalığıyla ‘olağanüstü hal’ koşullarında mücadele eden çocuk, durumu ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alınmıştı. Doktorların müdahalesi, üç kez duran kalbini yeniden çalıştırmaya yetmedi. Ahmet Ataç vefat etti. Ahmet Burhan Ataç’ın vefat haberini, hastanede anne Zekiye Ataç’a refakat eden aktivist Arlet Natali Avazyan, kurucu üyesi olduğu Aidbrom adlı haber sitesi Twitter hesabından duyurdu. Ahmet Burhan’ın hastalığının son evresinde yoğun bakım ünitesine kaldırılması üzerine, Tarsus Cezaevinde tutuklu bulunan baba Harun Reha Ataç için savcılıktan izin talep edildi. Aileye eşlik edenler, savcılığın Harun Ataç’ın hastaneye gece değil; sabah gidişine izin verdiği bilgisini paylaştı. Ahmet Burhan’ın anne ve babası Olağanüstü Hal (OHAL) sürecinde, 2018’in 20 Şubat günü göz altına alındı. Adana’da özel bir yurtta görev yapmakta olan baba Harun Ataç, ‘Fetö soruşturmaları’ kapsamında ‘örgüt üyeliği’ suçlamasından bir süre sonra tutuklandı. Anne Zekiye Ataç ise iki hafta gözaltında kaldıktan sonra adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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