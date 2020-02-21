Ahmet İhsan Genç duâlarla uğurlandı

Nur talebesi Ahmet İhsan Genç vefat etti. Üstad Bediüzzaman Said Nursî’nin yakın talebelerinden olan Ahmed İhsan Genç, İttihad ve başka bazı gazetelerde de yazılar yazmıştı.

Genç, 19 Şubat 2020 günü akşam saatlerinde vefat etti. Ahmet İhsan Genç’in cenazesi, dün (20 Şubat 2020 Perşembe) İkindi Namazına müteakip Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından duâlarla defnedildi. İstanbul - Yeni Asya

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