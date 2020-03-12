Ahmet’in bünyesi tedaviyi kaldırmıyor

Almanya’daki tedavisine kan değerlerinin düşük olması dolayısıyla devam edilemeyen 8 yaşındaki kanser hastası Ahmet Burhan Ataç ve annesi Zekiye Ataç, Türkiye’ye dönmek zorunda kaldı.

Anne ve babasının tutukluluk döneminde kemik kanseri hastalığına yakalanan Ahmet’in Almanya’nın Köln şehrindeki İmmün-Onkoloji Merkezi’ndeki ikinci tedavisi, düşük kan değerleri dolayısıyla başlatılamadı. Günler süren pasaport mücadelesinin sonucunda oğlu ile Almanya’ya gidebilen Zekiye Ataç, doktorların Ahmet’in bünyesinin tedaviyi kaldıramayacağını söylemesi üzerine Türkiye’ye döndüklerini açıkladı. Euronews Türkçe’nin haberine göre, anne Ataç, doktorların ilk tedaviden bu yana geçen zamanda değerlerinin ikinci tedaviyi kaldıramayacak kadar düştüğünü ve tedaviye başlamak için toparlanması gerektiğini söylediğini aktardı.

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